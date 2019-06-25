Политика

Кадыров сделал заявление об отставке ЕвкуроваГазета.Ru 08:15

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в инстаграме решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке. По его словам, только волевой человек способен принимать "поворотные решения в своей судьбе". Он добавил. что это не жест отчаяния, а признак наличия духа.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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