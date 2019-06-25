Политика
Кадыров сделал заявление об отставке ЕвкуроваГазета.Ru 08:15
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал в инстаграме решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об отставке. По его словам, только волевой человек способен принимать "поворотные решения в своей судьбе". Он добавил. что это не жест отчаяния, а признак наличия духа.
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Кадыров об отставке Евкурова: «Это признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии и всей России»
Чеченская Республика Сегодня06:43
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
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