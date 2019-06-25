Политика

Кадыров прокомментировал отставку ЕвкуроваРИА Новости 08:14

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа. По его словам, только волевой человек может принять поворотное решение в своей судьбе. При этом Кадыров отказался считать решение Евкурова "жестом бессилия и отчаяния".
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Кадыров отреагировал на отставку Евкурова

URA.Ru08:24

Кадыров прокомментировал отставку Евкурова

РИА Новости08:14

Кадыров об отставке Евкурова: «Это признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии и всей России»

Чеченская Республика Сегодня06:43

Кадыров назвал решение Евкурова об отставке признаком воли и готовности служить России

ТАСС07:35

Кадыров оценил прошение об отставке главы Ингушетии

RT на русском07:34

Кадыров заявил о сильном духе у попросившего об отставке главы Ингушетии

РБК07:37

Р. Кадыров: Именно в период правления Юнус-Бека Евкурова решены сложнейшие задачи в Ингушетии

ИА Грозный-Информ06:42
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:34, Вашингтон
Политика

Кремль не удивился прошению Евкурова об отставке

Прошение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова об уходе в отставку не стало сюрпризом для Кремля, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Ростовский завод «Ростсельмаш» может приостановить свою работу

Владелец завода «Ростсельмаш» Константин Бабкин рассказал, что завод в ближайшем будущем может приостановить производство и сократить штат сотрудников.
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Максимальная скорость трактора, зафиксированная в Книге рекордов Гиннесса, составила 140,4 км/ч.
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Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
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Политика

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Полузащитник немецкого "Вольфсбурга" Малкольм Баду находится на просмотре в московском "Спартаке" на сборе в Австрии, сообщается на сайте российского футбольного клуба.
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Финансы

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
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"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
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Лидер предвыборной гонки за пост главы кабмина Великобритании Борис Джонсон призвал перестать обсуждать "ужасы" выхода страны из Европейского союза без сделки, а сосредоточиться на подготовке Brexit и дальнейшему взаимодействию с ЕС по правилам Всемирной торговой организации.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия

Гражданина Польши приговорили в РФ за шпионаж

Обновлено в 06:23
Происшествия

Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет

Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
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В законопроекте предлагается автоматически признавать долг безнадежным после вступления в силу первого решения суда о взыскании задолженности, в котором ее часть отнесена к истекшему сроку давности, говорится в заметке.
Обновлено в 07:39
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Культурные нормативы в школах появятся с 1 сентября

Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.
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В Москве задержали травившего прохожих газировкой грабителя

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Обновлено в 04:17
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Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горе от ума»

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Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен

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Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
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Тимошенко заявила о конце «нормандского формата»

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Депутат из Кировской области бросил в полицейского муляж гранаты

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Верховный суд Австрии на заседании 25 июня одобрил экстрадицию украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа в США, передает ТАСС.
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Как температура влияет на сон, рассказали ученые

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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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