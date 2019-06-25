Политика
Кадыров прокомментировал отставку ЕвкуроваРИА Новости 08:14
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку признаком силы духа. По его словам, только волевой человек может принять поворотное решение в своей судьбе. При этом Кадыров отказался считать решение Евкурова "жестом бессилия и отчаяния".
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Кадыров об отставке Евкурова: «Это признак наличия духа и готовности верой и правдой служить Ингушетии и всей России»
Чеченская Республика Сегодня06:43
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:34, Вашингтон
Политика
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Гражданина Польши приговорили в РФ за шпионаж
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Выяснилось, что чешский гамма-терапевтический аппарат Teragam K-01 работал нелегально на протяжении 14 лет.
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Секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой сообщил, что культурные нормативы появятся в учебных программах школ с 1 сентября.
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Европейские страны, поддержавшие идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, своим решением показали, что «нормандский формат» прекращает своё существование.
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