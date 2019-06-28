Политика

Кадыров разделил мнение Путина про предателейГазета.Ru 13:20

Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.
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Кадыров прокомментировал слова Путина о предателях

РИА Новости07:56

Кадыров разделил мнение Путина про предателей

Газета.Ru13:20

Предатели XXI века: От «Шалтая-Болтая» до офицера Черноморского флота

Царьград13:58

Кадыров подхватил слова Путина про предателей

Lenta.ru08:41

Кадыров отреагировал на слова Путина о предателях

URA.Ru12:14

Кадыров ответил на слова Путина о наказании для предателей

РБК07:04

Р. Кадыров: Россия была, есть и будет великой державой, которая никогда и никому не позволит диктовать свою волю

ИА Грозный-Информ05:24
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:22, Вашингтон
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске

Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
Обновлено в 13:08
Финансы

Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено в 15:54
Политика

Трамп шутливо попросил Путина не вмешиваться в выборы США

После президентских выборов 2016 года Вашингтон обвинил Москву о влиянии на данный процесс Президент США Дональд Трамп с долей юмора попросил не вмешиваться Владимира Путина в предстоящие президентские выборы в 2020 году.
Обновлено в 02:36
Футбол

Источник: Рабьо договорился с «Ювентусом» и станет вторым по зарплате в Италии после Роналду

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо продолжит карьеру в "Ювентусе", утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 17:36
Общество

Правительство России может поднять зарплаты учителям

Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Общество

Шарапова показала свой трехэтажный дом в США

Российская теннисистка Мария Шарапова показала журналистам свой дом в Лос-Анджелесе (США).
Обновлено в 11:50
Происшествия

В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Обновлено в 15:26
Авто

В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре

С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено в 16:05
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время движения

Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 14:04
Футбол

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией

В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Футбол

Сборная Марокко обыграла Кот-д’Ивуар в матче Кубка африканских наций

В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Марокко встречалась с национальной командой Кот-д'Ивуара.
Обновлено в 15:14
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено в 16:53
Футбол

Глушаков может перейти в «Ахмат»

Обновлено в 17:55
Музыка

Суд отклонил иск Дидье Маруани к Филиппу Киркорову на 272 млн рублей

Обновлено в 12:27
Происшествия

«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы

Обновлено в 14:07
Автоспорт

Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии

Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
Обновлено в 07:31
Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Свыше 2 тысяч домов оказались подтопленными в Иркутской области

Число подтопленных в ходе паводка жилых домов в Иркутской области увеличилось до 2392, сообщает пресс-служба правительства региона.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

По делу «Рольфа» обыски прошли по 27 адресам

Накануне следователи провели обыски в офисах компании в Москве и Петербурге По делу в отношении руководства автодилера "Рольф" было вынесено не менее 27 постановлений об обысках по разным адресам.
Обновлено в 04:55
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Общество

Дроздов оценил запрет на содержание экзотических животных в доме

Биолог и телеведущий Николай Дроздов положительно оценил запрет на содержание в домашних условиях ряда животных.
Обновлено в 17:36
Интернет

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение

В США приговорили к пожизненному заключению Джеймса Алекса Филдса, который в 2017 году наехал на толпу ультраправых и леворадикальных активистов.
Обновлено в 15:24
Здоровье

Во Всеволодо-Вильве может появиться новая врачебная амбулатория

Врач-педиатр Виктория Горюнова ответила, что благодаря подключению к Сети у них появилась возможность проводить медицинские телеконсультации с узкими специалистами Краевой детской клинической больницы в Перми.
Обновлено в 06:40
Транспорт

Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро

Обновлено в 12:07
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 10:34
Армия и оружие

США впервые перебросили истребители F-22 в Катар

Соединённые Штаты перебросили истребители пятого поколения F-22 на авиабазу Аль-Удейд в Катаре.
Обновлено в 16:09
Музыка

В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски

В Екатеринбурге на музыкальном фестивале Ural Music Night прервали концерт рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова).
Обновлено в 16:18
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
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