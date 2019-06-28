Политика
Кадыров разделил мнение Путина про предателейГазета.Ru 13:20
Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:26, Вашингтон
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Финансы
Орешкин не согласился с мнением ЦБ о влиянии потребкредитов на ВВП
Глава Минэкономики Максим Орешкин не согласился с выводами Банка России о том, что рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает положительное влияние на динамику потребления и показатели ВВП.
Обновлено в 14:36
Футбол
Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в Австрии
Обновлено в 16:10
Финансы
НБКИ: Россияне стали лучше обслуживать долги по кредитным картам
По итогам мая доля «плохих» долгов граждан РФ по кредитным картам за год снизилась на 2,4 процента, и сейчас составляет 13,4 процента.
Обновлено в 20:37
Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко
Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес
Иванка Трамп прилетела на саммит в голубом платье с необычными рукавами
Для важного политического мероприятия 37-летняя дочь американского президента выбрала платье небесного цвета длины миди с необычными рукавами с разрезами, белыми кружевными манжетами и воротничком.
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес
Представитель Шатунова опроверг информацию о его госпитализации
Информация в СМИ о госпитализации бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщил агентству «Говорит Москва» его представитель.
Обновлено в 17:33
Общество
Во Франции жара поставила абсолютный рекорд
Обновлено в 09:17
Наука
Затяжное счастье
В результате происходит классическое условное научение по Павлову: человек регулярно курит и регулярно испытывает удовольствие (выброс дофамина в итоге дает его через цепочку других веществ).
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Переговоры Путина и Трампа закончились
Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом завершились.
Обновлено в 02:29
Авто
Hyundai адаптирует седаны под клиентов
Глава отдела по глобальной стратегии и дизайну продуктов Hyundai, Kia и Genesis Томас Шемер рассказал, что вместо того, чтобы полностью отказатья от седанов, для автопроизводителей это более разумный шаг, чтобы адаптировать их в соответствии с предпочтениями клиентов.
Обновлено в 00:40
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии
Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:13
Происшествия
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка
Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 08:03
Транспорт
Названа дата запуска Московских центральных диаметров
Первые два маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) Нахабино–Подольск и Одинцово–Лобня запустят уже в ноябре этого года, сообщил 28 июня заместитель гендиректора ОАО РЖД Олег Тони.
Обновлено в 16:25
Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией
В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Экономика
«Аэрофлот» рассмотрит возможность хеджирования топлива в «дочках»
Группа "Аэрофлот" изучает возможность хеджирования топливных рисков для дочерних компаний.
Обновлено в 13:00
Авто
Volkswagen Teramont появится в России с новым двигателем
Дилеры Volkswagen в России начали прием заказов на внедорожник Volkswagen Teramont с новым двигателем VR6 FSI мощностью 249 л.с. Цены на автомобиль начинаются от 3 379 000 рублей.
Обновлено в 07:50
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Музыка
В Екатеринбурге из-за давки отменили концерт рэпера Хаски
В Екатеринбурге на фестивале «Уральская ночь музыки» из-за возникшей давки отменили выступление рэпера Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски.
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес
Божена Рынска написала два заявления в полицию
Накануне Рынска обратилась в полицию сразу с двумя заявлениями на родственниц Малашенко.
Обновлено в 12:29
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Общество
Правительство России может поднять зарплаты учителям
Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в дождливый день поделилась «солнечной» фотографией
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева решила поднять настроение своим преданным поклонникам и поделилась «солнечной» фотографией.
Обновлено в 13:27
Игры
Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам
Разработчики предположили, что дело в новом конкурсе Steam «Гран-при», в рамках которого пользователи сервиса могут получить игру бесплатно.
Обновлено в 01:13