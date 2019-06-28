Политика

Кадыров разделил мнение Путина про предателейГазета.Ru 13:20

Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.
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Кадыров отреагировал на слова Путина о предателях

URA.Ru12:14

Р. Кадыров: Россия была, есть и будет великой державой, которая никогда и никому не позволит диктовать свою волю

ИА Грозный-Информ05:24

Предатели XXI века: От «Шалтая-Болтая» до офицера Черноморского флота

Царьград13:58

Кадыров подхватил слова Путина про предателей

Lenta.ru08:41

Кадыров прокомментировал слова Путина о предателях

РИА Новости07:56

Кадыров ответил на слова Путина о наказании для предателей

РБК07:04

Кадыров разделил мнение Путина про предателей

Газета.Ru13:20
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:26, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Обновлено в 09:39
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Финансы

Орешкин не согласился с мнением ЦБ о влиянии потребкредитов на ВВП

Глава Минэкономики Максим Орешкин не согласился с выводами Банка России о том, что рост необеспеченного потребительского кредитования оказывает положительное влияние на динамику потребления и показатели ВВП.
Обновлено в 14:36
Футбол

Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в Австрии

Обновлено в 16:10
Финансы

НБКИ: Россияне стали лучше обслуживать долги по кредитным картам

По итогам мая доля «плохих» долгов граждан РФ по кредитным картам за год снизилась на 2,4 процента, и сейчас составляет 13,4 процента.
Обновлено в 20:37
Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
Обновлено в 15:46
Происшествия

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес

Иванка Трамп прилетела на саммит в голубом платье с необычными рукавами

Для важного политического мероприятия 37-летняя дочь американского президента выбрала платье небесного цвета длины миди с необычными рукавами с разрезами, белыми кружевными манжетами и воротничком.
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес

Представитель Шатунова опроверг информацию о его госпитализации

Информация в СМИ о госпитализации бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщил агентству «Говорит Москва» его представитель.
Обновлено в 17:33
Общество

Во Франции жара поставила абсолютный рекорд

Обновлено в 09:17
Наука

Затяжное счастье

В результате происходит классическое условное научение по Павлову: человек регулярно курит и регулярно испытывает удовольствие (выброс дофамина в итоге дает его через цепочку других веществ).
Обновлено вчера в 11:16
Политика

Переговоры Путина и Трампа закончились

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом завершились.
Обновлено в 02:29
Авто

Hyundai адаптирует седаны под клиентов

Глава отдела по глобальной стратегии и дизайну продуктов Hyundai, Kia и Genesis Томас Шемер рассказал, что вместо того, чтобы полностью отказатья от седанов, для автопроизводителей это более разумный шаг, чтобы адаптировать их в соответствии с предпочтениями клиентов.
Обновлено в 00:40
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии

Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:13
Происшествия

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка

Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 08:03
Транспорт

Названа дата запуска Московских центральных диаметров

Первые два маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) Нахабино–Подольск и Одинцово–Лобня запустят уже в ноябре этого года, сообщил 28 июня заместитель гендиректора ОАО РЖД Олег Тони.
Обновлено в 16:25
Футбол

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией

В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Экономика

«Аэрофлот» рассмотрит возможность хеджирования топлива в «дочках»

Группа "Аэрофлот" изучает возможность хеджирования топливных рисков для дочерних компаний.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл переписывалась в соцсетях с финалистом X‐Factor

Обновлено в 11:38
Авто

Volkswagen Teramont появится в России с новым двигателем

Дилеры Volkswagen в России начали прием заказов на внедорожник Volkswagen Teramont с новым двигателем VR6 FSI мощностью 249 л.с. Цены на автомобиль начинаются от 3 379 000 рублей.
Обновлено в 07:50
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Музыка

В Екатеринбурге из-за давки отменили концерт рэпера Хаски

В Екатеринбурге на фестивале «Уральская ночь музыки» из-за возникшей давки отменили выступление рэпера Дмитрия Кузнецова, известного как Хаски.
Обновлено в 16:12
Происшествия

Фермеры в Волгоградской области заявили о рейдерском захвате урожая

Обновлено в 18:31
Шоу-бизнес

Божена Рынска написала два заявления в полицию

Накануне Рынска обратилась в полицию сразу с двумя заявлениями на родственниц Малашенко.
Обновлено в 12:29
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Общество

Правительство России может поднять зарплаты учителям

Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

Алла Пугачева в дождливый день поделилась «солнечной» фотографией

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева решила поднять настроение своим преданным поклонникам и поделилась «солнечной» фотографией.
Обновлено в 13:27
Игры

Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам

Разработчики предположили, что дело в новом конкурсе Steam «Гран-при», в рамках которого пользователи сервиса могут получить игру бесплатно.
Обновлено в 01:13
Как работают Яндекс.Новости?
Дело об отравлении СкрипалейБольше новостей по теме
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