Политика
Кадыров разделил мнение Путина про предателейГазета.Ru 13:20
Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.
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Футбол
В сети появились фото гостевой формы МЮ на следующий сезон
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Обновлено в 13:08
Происшествия
Женщина потеряла ребенка после выстрела в живот и попала в тюрьму
Американка Марша Джоунс из штата Алабама была признана виновной в непредумышленном убийстве после того, как потеряла ребенка из-за выстрела другой местной жительницы Эбони Джемисон.
Обновлено вчера в 06:53
Политика
Лидеры ЕС отказались от кандидатуры Вебера на пост главы Еврокомиссии
Лидеры стран ЕС, присутствующие на саммите G20 в Осаке, договорились о том, что кандидат от Европейской народной партии Манфред Вебер не будет председателем Еврокомиссии.
Обновлено в 16:04
Общество
Жара во Франции побила исторический рекорд
26 июня польские метеорологи сообщили, что в городе Радзынь побит температурный рекорд, установленный еще в 1833 году: воздух прогрелся до 38,2 градуса.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы
Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Экономика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Политика
Беглов сдержал обещание и назначил Капитанова в Смольный
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во время заседания городского правительства предложил депутату Заксобрания Петербурга от ЛДПР, своему сопернику на губернаторских выборах Олегу Капитанову возглавить упомянутый комитет Смольного.
Обновлено в 11:50
Автоспорт
Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался
Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Спорт
Баскетболистки сборной России уступили команде Сербии в матче ЧЕ
Баскетболистки сборной России потерпели второе поражение в рамках чемпионата Европы, который проходит в Сербии и Латвии, уступив в матче хозяйкам турнира команде Сербии.
Обновлено в 16:33
Шоу-бизнес
Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой
Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.
Обновлено в 01:48
Политика
Путин и Трамп обсудили украинских моряков
Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 12:00
Политика
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Музыка
Бывшей солистке «Тату» Лене Катиной угрожают расправой
В скором у Катиной запланировано выступление на музыкальном фестивале в Польше, которое было на грани отмены из-за навязчивого молодого человека, грозившего убить артистку, если она приедет в Польшу.
Обновлено в 12:16
Кино
В Оренбург на фестиваль «Восток&Запад-2019» приедет Илзе Лиепа
Обновлено в 07:45
Политика
Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна
Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.
Обновлено в 12:00
Баскетбол
ЦСКА предложил двухлетний контракт экс-игроку «Атланты» Дилэйни
В прошедшем сезоне 30-летний баскетболист выступал за клуб Китайской баскетбольной ассоциации "Гуандун Саузерн Тайгерс".
Обновлено в 15:02
Авто
В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре
С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено в 16:05
Интернет
Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект
Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Основатель «Рольфа» связал обыски в офисах с делом о выводе средств
Основатель российского автодилера «Рольф» Сергей Петров связал сегодняшние обыски в московских и петербургских офисах компании с делом о незаконном выводе за рубеж денег.
Обновлено вчера в 07:31
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Политика
Депутат Гаврилов отреагировал на запрет на посещение Грузии
Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал введенный против него запрет на въезд в Грузию.
Обновлено в 15:13
Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки
По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.
Обновлено в 15:41
Происшествия
Полиция обнаружила крупную финансовую пирамиду
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ведомство обнаружило и пресекло деятельность крупной финансовой пирамиды, в которую с 2016 по 2019 год вложились более двух тысяч человек.
Обновлено в 03:20
Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено в 15:54