Политика
Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе РоссииРИА Новости 16:34
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу On TV.
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Кадыров рассказал о выставленных отцом Путину условиях по присоединению Чечни
Московский Комсомолец13:53
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
Под Ульяновском подросток убил собственную семью из пяти человек
Подросток в Ульяновской области убил собственную семью из пяти человек и покончил с собой, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 06:12
Политика
В Гренландии отреагировали на идею Трампа купить остров
Обновлено 16 августа в 11:48
Наука
Шванновские клетки участвуют в ощущении боли
Исследователи говорят, что фактически они имеют дело с особым двуклеточным рецепторным органом восприятия боли, состоящим из нервной и шванновской клеток.
Обновлено 16 августа в 02:30
Футбол
«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Обновлено в 13:58
Кино
Лучшим фильмом фестиваля «Короче» стал «Подводник» Александра Назарова
«Лучшим фильмом» фестиваля короткометражного кино «Короче» стал фильм «Подводник» Александра Назарова.
Обновлено в 16:43
Футбол
Смотреть больно. Полузащитник «Луча» получил перелом челюсти
Обновлено в 09:17
Происшествия
В центре Новосибирска загорелся ресторан
Пожар произошел в одном из ресторанов в центре Новосибирска. Об этом сообщает «РБК-Новосибирск».
Обновлено в 12:29
Наука
Новый портативный костюм-экзоскелет облегчил и бег, и ходьбу
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Белоруссия, Украина и Венесуэла оказались крупнейшими должниками России
Белоруссия: долг без рефинансирования Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года (цифру предоставил РБК белорусский Минфин).
Обновлено в 17:00
Авто
Subaru выпустила новую партию «подогретых» купе BRZ tS
Новая партия BRZ tS предназначена для североамериканского рынка.
Обновлено в 15:59
Кино
Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»
Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.
Обновлено в 13:08
Экономика
Эксперты рассказали о сроках ввода комиссий за переводы по СБП
Банки – участники системы быстрых платежей (СБП) снова отложили введение комиссий за переводы.
Обновлено в 17:02
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено вчера в 06:44
Теннис
Теннисист Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»
Россиянин Даниил Медведев обыграл бельгийца Давида Гоффена в финале турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (США).
Обновлено в 18:45
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 14:33
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Кино
«Люди Икс: Темный Феникс» стал худшим фильмом киносерии по сборам
Вышедший в июне 2019 года, в мировом прокате фильм заработал 252 миллиона при бюджете в 200 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:45
Происшествия
В Свердловской области на Белоярской АЭС отключили энергоблок
На Белоярской атомной электростанции сегодня в 9:15 отключили энергоблок №4 из-за срабатывания автоматической защиты.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах.
Обновлено в 17:57
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил в своем Twitter, что танкер с иранской нефтью Grace 1 может покинуть Гибралтар в воскресенье вечером.
Обновлено в 18:06
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено 16 августа в 22:45
Общество
Таможенники начнут по-новому проверять багаж россиян
Таможенники начнут проверять наличие цветов и фруктов в багаже и ручной клади россиян на нескольких пунктах пропуска через госграницу.
Обновлено в 17:45
Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
Обновлено вчера в 02:26
Космос
Китай впервые использовал новую ракету-носитель «Цзелун-1»
Обновлено вчера в 06:15
Игры
Моддер добавил в Skyrim разрушаемые объекты
Обновлено в 03:27
Политика
В Раде заявили об уничтожении производства на Украине
Обновлено в 00:40
Авто
В логотипе BMW нет и не было никаких пропеллеров
Все знают, что сине-белые клетки в логотипе BMW вроде как символизируют пропеллер самолёта, однако на самом деле это не так.
Обновлено в 09:00