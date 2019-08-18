Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу On TV.

Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе России

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