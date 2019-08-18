Политика

Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе РоссииРИА Новости 16:34

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу On TV.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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