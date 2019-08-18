Политика
Кадыров рассказал об условии отца о развитии Чечни в составе РоссииРИА Новости 16:34
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что его отец Ахмат-Хаджи Кадыров поставил условие перед тем, как подписать документ о развитии республики в составе России. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу On TV.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Кадыров рассказал о выставленных отцом Путину условиях по присоединению Чечни
Московский Комсомолец13:53
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 20:51, Ашберн
Космос
NASA профинансирует новые технологии изучения космоса
Обновлено в 17:18
Происшествия
Опубликовано видео из дома убитой в Ульяновской области семьи
Следственный комитет опубликовал видео из дома в Патрикееве, где обнаружили убитую семью, в том числе двух малолетних детей.
Обновлено в 10:28
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Происшествия
В ДТП с автобусом в Москве пострадали не менее 14 человек
Туристический автобус столкнулся с мачтой городского освещения на востоке Москвы, пострадали не менее 14 человек.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Армия Хафтара уничтожила турецкую базу около Мисурата
Военно-воздушные силы армии Халифы Хафтара уничтожила строящуюся турецкую военную базу недалеко от города Мисурата.
Обновлено в 11:41
Технологии
Точка: «Как обезопасить свои деньги при использовании банковских приложений»
С другой стороны, производители операционных систем все больше и больше тратят силы, энергию и внедряют защитные механизмы в них самих для того, чтобы они становились более защищенными.
Обновлено в 14:06
Авто
Названы 10 автомобилей, которые угоняют реже всего
Обновлено в 04:45
Происшествия
МАК начал расшифровку черных ящиков севшего в поле A321
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета приступили к работе над расшифровкой данных бортовых самописцев A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на поле под Жуковским.
Обновлено в 11:24
Кино
Как зарабатывали свои «кровные» создатели отечественных киношедевров
В четверг, 29 августа, в 23:10 зрители канала «ТВ Центр», посмотрев новый документальный фильм «Большие деньги советского кино» узнают, как и на чем зарабатывали свои «кровные» создатели отечественных шедевров.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Обновлено в 06:07
Политика
В Совфеде оценили слова Кулебы о потере Украиной признаков государства
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT заявление постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна теряет главные признаки государства — население и территорию, а Киеву за 28 лет независимости не удалось создать «экономического чуда».
Обновлено в 09:32
Происшествия
Недовольный лечением пациент избил врача московской больницы
Пациент московской больницы избил врача из-за некачественного лечения.
Обновлено в 14:49
Общество
Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено в 17:30
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар вопреки требованиям США
Обновлено в 18:31
Экономика
В России хотят легализовать часть такси
В правительстве предлагают разрешить работать в такси, зарегистрировавшись в качестве самозанятого лица.
Обновлено в 02:45
Теннис
Шарапова заменит Уильямс на выставочном турнире
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о приглашении на турнир The Greenbrier Champions Tennis Classic.
Обновлено в 13:18
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас.
Обновлено в 15:35
Политика
Торгпред РФ рассказал о готовности к торговому соглашению с Британией
Москва заинтересована в заключении торгового соглашения с Лондоном и готова начать переговоры в любой момент, заявил «Известиям» торгпред РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.
Обновлено в 19:36
Экономика
«Яндекс.Маркет» прошел на кассу
В "Пятерочке" выдадут посылки маркетплейса "Беру" Маркетплейс "Яндекса" и Сбербанка "Беру" договорился о доставке и выдаче заказов в постаматах и на кассах "Пятерочки".
Обновлено в 18:14
Авто
Представлен уникальный внедорожный кемпер Torsus
Если вы думаете, что путешествия на автомобиле – это не для вас, то внедорожный кемпер Torsus Praetorian Overland сможет убедить вас в обратном.
Обновлено в 03:56
Экономика
Россия и Китай придумали замену доллару
Россия и Китай намерены создать валюту, которая станет альтернативой американскому доллару.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено вчера в 19:40
Здоровье
Что может вылечить хрен?
При артрите, подагре и артрозе помогают натирки из хрена. Жевать хрен (не глотать) полезно при насморке и гайморите.
Обновлено в 07:06
Экономика
Huawei стало тесно в Крылатском
15 августа газета «Ведомости» сообщила, что до 2024 года корпорация намерена в четыре раза увеличить штат в России и нанять до 1,5 тыс. специалистов в центры исследований и разработок (R&D). Сейчас Huawei арендует около 20% площадей (16 тыс. кв. м) в бизнес-парке «Крылатские Холмы», принадлежащем Millhouse Романа Абрамовича.
Обновлено в 18:14
Экономика
Мясо занимает почти треть расходов россиян на еду - Росстат
Обновлено в 20:15
Общество
В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
Десятки тысяч демонстрантов, протестующих против нового закона об экстрадиции, вышли на улицы Гонконга, несмотря на ливень и запрет полиции, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 05:27
Единоборства
Миочич нокаутировал Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Напомним, что в июле 2018 года Кормье победил Миочича в первом раунде нокаутом и завоевал чемпионский титул UFC в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Число погибших после аварии бензовоза в Танзании приблизилось к 100
Число погибших в результате взрыва бензовоза на востоке Танзании увеличилось до 95 человек.
Обновлено в 15:56
Культура
Фестиваль фейерверков украсил хмурое московское небо
На фестиваль фейерверков приехали мастера со всего света.
Обновлено в 04:31