Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к РоссииГазета.Ru 03:18

Первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров не соглашался подписывать документ о присоединении республики к России без согласия населения, поэтому был проведен общенациональный референдум. Об этом рассказал журналисту Руслану Курбанову сын Ахмата Кадырова - действующий глава Чечни Рамзан Кадыров.
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По словам Владимира Цуркана, первоочередной задачей для Конституционного суда под его руководством станет восстановление доверия граждан Республики Молдавия к этому правовому институту.
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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