Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к РоссииГазета.Ru 03:18
Первый президент Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров не соглашался подписывать документ о присоединении республики к России без согласия населения, поэтому был проведен общенациональный референдум. Об этом рассказал журналисту Руслану Курбанову сын Ахмата Кадырова - действующий глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Кадыров рассказал об отказе отца подписать документ о развитии Чечни в составе РФ
Коммерсантъвчера в 19:32
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