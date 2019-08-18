Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к РоссииLenta.ru 12:39
Глава Чечни подчеркнул, что Кадыров-старший всегда все согласовывал со своим народом, родом и семьей. «Когда мы проведем референдум и если мой народ проголосует за эту бумагу, скажет, что да, мы часть территории России, только тогда я подпишу бумагу», — привел собеседник журналиста цитату отца.
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Кадыров рассказал о выставленных отцом Путину условиях по присоединению Чечни
Московский Комсомолец13:53
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