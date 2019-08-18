Политика

Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к РоссииLenta.ru 12:39

Глава Чечни подчеркнул, что Кадыров-старший всегда все согласовывал со своим народом, родом и семьей. «Когда мы проведем референдум и если мой народ проголосует за эту бумагу, скажет, что да, мы часть территории России, только тогда я подпишу бумагу», — привел собеседник журналиста цитату отца.
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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