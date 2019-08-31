Политика
Lenta.ruКадыров рассказал о встрече с Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале после встречи с главой государства, которая прошла 31 августа в президентской резиденции в подмосковном Ново-Огарево.
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Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Российская газета 11:29
Происшествия
Житель Саратова убил своего двухмесячного ребенка
По данным следствия, днем 31 августа 26-летняя мать ребенка ушла в магазин, оставив дома двухлетнего сына и двухмесячную дочь с их 38-летним отцом.
ТАСС 14:36
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Происшествия
Полиция в Гонконге применила против демонстрантов цветную воду
RT на русском 09:32
Происшествия
Пострадавшая при посадке самолета в Подмосковье девочка прооперирована
Девочка, которая пострадала в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в подмосковном Митино, перенесла трехчасовую операцию.
Российская газета 12:48
Политика
Министр энергетики США рассказал о санкциях из-за «Северного потока-2»
США, вероятно, наложат на Россию санкции из-за газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри.
Московский Комсомолец 11:10
Единоборства
Хорхе Линарес: Кэмпбелл может победить Ломаченко за счет длины рук
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес, встречавшийся с обоими участниками субботнего поединка за титулы WBA, WBO и WBC в легком весе между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом, полагает, что Ломаченко является в этом бою фаворитом, но и у Кэмпбелла при определенных условиях есть шансы на победу.
Allboxing.ru вчера в 04:08
Авто
Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире
В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.
32CARS.ru 04:15
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер»
Минобороны опубликовало на своем YouTube видео учебно-боевого пуска ракеты комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр.
РБК 12:53
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Армия и оружие
США засекли маневры российского военного спутника
Российский военный космический аппарат "Космос-2521", неофициально прозванный спутником-инспектором, с начала 2019 года выполнил несколько новых маневров.
ТАСС вчера в 20:42
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.
Вести.Ru 13:20
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Теннис
Организаторы US Open оштрафовали Медведева за неспортивное поведение
RT на русском 14:53
Происшествия
Сестра убитого в Башкирии годовалого мальчика рассказала о его гибели
Пятилетняя дочь Юлии Хабировой, признавшейся в убийстве годовалого сына, рассказала психологам об обстоятельствах трагедии.
Известия 08:59
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся на Тверской в центре Москвы
Рейсовый автобус загорелся в центре Москвы на Тверской улице вблизи Пушкинской площади, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Интерфакс 14:33
Происшествия
При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека
В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека.
RT на русском 15:03
Футбол
Камболов вызван в сборную вместо получившего травму Миранчука
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук не поможет российской сборной в отборочных матчах чемпионата Европы по футболу с Шотландией и Казахстаном.
Российская газета 15:21
Общество
В Петербурге для детей с нарушением зрения открыли «Сад ощущений»
Как рассказали в пресс-службе Смольного, в образовательном учреждении было создано комплексное развивающее пространство для детей с нарушением зрения «Сад ощущений» — проект реализовали на средства бюджета города в рамках программы «Комфортная городская среда».
78.ru 14:58
Политика
Евросоюз может продлить переговоры с Лондоном по Brexit
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что готов перенести крайний срок Brexit (сейчас он установлен на 31 октября 2019 года) и продлить переговоры с Лондоном.
News.ru 06:59
Экономика
Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.
Газета.Ru 06:08
Общество
Метеорологи сообщили об опасном усилении урагана «Дориан»
Метеорологи сообщили об усилении до четвёртой степени из пяти возможных урагана «Дориан», который сейчас находится в 645 км от Багамских островов в Атлантическом океане.
RT на русском вчера в 21:37
Космос
Робот «Федор» пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС
Первый российский человекоподобный робот «Федор» пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.
Мойка78 10:29
Футбол
«Зенит» официально объявил о переходе Осорио
Газета.Ru 13:25
Единоборства
Андраде проиграла Вейли в бою за звание чемпионки UFC
Сегодня, 31 августа, состоялся очередной турнир UFC, где главным поединком вечера стал бой с участием Джессики Андраде.
Советский спорт 10:37
Шоу-бизнес
Дарья Клюкина решилась на изменение внешности
Своими планами Дарья Клюкина поделилась с поклонниками в «Инстаграм», пояснив, в чем заключается ее комплекс.
Bimru.ru 03:58
Футбол
Ракитич и Тодибо согласились перейти в «ПСЖ». Тухель убеждает Дембеле
Главный тренер французской команды Томас Тухель убеждает форварда Усмана Дембеле также принять предложение о трансфере.
Sports.ru 04:43
Футбол
Защитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота
В дополнительное время встречи при счете 2:1 в пользу «Ростова» Чернов дважды вступил в игру и отбил мяч, летевший в пустые ворота.
Lenta.ru 14:48