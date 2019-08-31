Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале после встречи с главой государства, которая прошла 31 августа в президентской резиденции в подмосковном Ново-Огарево.

Кадыров рассказал о встрече с Путиным

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