Политика
Кадыров рассказал о разговоре с Путиным после смерти отцаNews.ru 16 августа в 08:00
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разговаривал с президентом Владимиром Путиным после убийства первого руководителя республики Ахмата Кадырова. По его словам, на встрече присутствовали ещё 12 чеченцев. По его словам, все они помнят, что именно он сказал «падишаху» (главе государства).
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Кадыров раскрыл подробности разговора с Путиным после смерти отца
Московский Комсомолец16 августа в 05:25
«Я сказал падишаху». Кадыров рассказал, о чём говорил с Путиным после смерти отца
Фонтанка.Ру16 августа в 06:12
Кадыров увеличил усилия по героизации отца после спора об имаме Шамиле
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