Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с группой чеченцев из Иордании в Грозном рассказал, о чем он говорил с Путиным после смерти своего отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

Кадыров рассказал о подробностях разговора с Путиным после смерти отца

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