Политика

Кадыров рассказал о подробностях разговора с Путиным после смерти отцаСобеседник 16 августа в 10:02

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с группой чеченцев из Иордании в Грозном рассказал, о чем он говорил с Путиным после смерти своего отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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