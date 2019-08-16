Политика
Кадыров рассказал о подробностях разговора с Путиным после смерти отцаСобеседник 16 августа в 10:02
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время встречи с группой чеченцев из Иордании в Грозном рассказал, о чем он говорил с Путиным после смерти своего отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
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«Я сказал падишаху». Кадыров рассказал, о чём говорил с Путиным после смерти отца
Фонтанка.Ру16 августа в 06:12
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