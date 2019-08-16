Политика
Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отцаLenta.ru 04:41
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи в Грозном с группой чеченцев из Иордании рассказал им о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным после гибели отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Сюжет о встрече с потомками чеченских переселенцев вышел в эфире ЧГТРК «Грозный».
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:07, Ашберн
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом
В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 03:51
Политика
WSJ: Трамп хочет купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.
Обновлено в 01:31
Политика
Отвергнутые данные о крушении «Боинга» вновь предложили Нидерландам
Немецкий частный детектив Йозеф Реш, расследующий дело о крушении «Боинга» в Донбассе в 2014 году, вновь сообщил о готовности передать неизвестные данные о катастрофе базирующейся в Нидерландах Совместной следственной группе (JIT, ССГ).
Обновлено в 08:36
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Политика
Лётчику Дамиру Юсупову просят присвоить звание Героя России
Пилоту авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамиру Юсупову предлагают присвоить звание Героя России.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
В киевском аэропорту "Борисполь" гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Руководство ФСИН подтвердило факты избиений в петербургских «Крестах»
Напомним, что ранее об обнаружении многочисленных нарушений в петербургском СИЗО-1 сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 08:25
Культура
Умер российский композитор Роман Леденев
Скончался народный артист России, композитор Роман Леденев.
Обновлено в 07:41
Авто
АвтоВАЗ запатентовал новые колёсные диски
Как сообщает портал лада.онлайн, 9 августа текущего года в базе Федерального института промышленной собственности появились изображения колесных дисков нового дизайна.
Обновлено в 01:10
Общество
Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами
Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Экипаж севшего на кукурузное поле А321 продолжит летать
Обновлено в 06:42
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
В ДНР произошло столкновение с украинскими диверсантами
После столкновения в районе города Докучаевск противник был вынужден отступить, передает Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати отмечает день рождения
Сегодня музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.
Обновлено 14 августа в 23:30
Музыка
Земфира записала кавер на песню Цоя в день его смерти
Певица Земфира выложила в Сеть видеозапись с песней, написанной Виктором Цоем для группы «Кино», в день годовщины его смерти.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Авто
Infiniti Q60 получит гибридную версию Project Black S
Разработка гибридной силовой установки в настоящее время завершена, и Нико Хюлькенберг направляется в Австрию на трассу Зальцбургринг, чтобы испытать Q60 Project Black S. В нынешнем исполнении 3, 0-литровый V6 оснащен системами MGU-H и MGU-K, благодаря которым вырабатывает до 563 л.с.
Обновлено в 04:14
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в краже Россией американских ракетных технологий, напомнив о захваченной властями США российской дипломатической собственности и пообещав обобщить информацию о краже Штатами технологий других стран.
Обновлено в 09:00
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Обновлено в 09:04
Технологии
Сбербанк позволит платить в магазинах отпечатком пальца
Терминал отсканирует отпечаток пальца или создаст изображения лица (последний вариант будет работать только в том случает если клиент ранее сдавал в отделение Сбербанка образец лица).
Обновлено в 07:03
Единоборства
Нурмагомедов предложил отправить Макгрегора в тюрьму
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент с ирландцем Конором Макгрегором, который днем ранее ударил пожилого мужчину в баре, отказавшегося пить виски.
Обновлено в 07:10
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21