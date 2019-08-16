Политика

Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отцаLenta.ru 04:41

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи в Грозном с группой чеченцев из Иордании рассказал им о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным после гибели отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Сюжет о встрече с потомками чеченских переселенцев вышел в эфире ЧГТРК «Грозный».
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Кадыров поделился подробностями разговора с Путиным после смерти отца

Газета.Ru08:50

Кадыров рассказал о разговоре с Путиным после убийства отца

URA.Ru05:10

Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца

Lenta.ru04:41

«Я сказал падишаху». Кадыров рассказал, о чём говорил с Путиным после смерти отца

Фонтанка.Ру06:12

Кадыров раскрыл подробности разговора с Путиным после смерти отца

Московский Комсомолец05:25

Тумсо вызвал главу Чечни на диспут о Кадырове-старшем

Кавказский узел08:59

Кадыров рассказал, почему его отец дал согласие на присоединение Чечни к РФ

REGNUM02:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:07, Ашберн
Происшествия

Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына

Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Происшествия

У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян

Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Политика

Киоск с шаурмой и пингвины в Раде: Зеленский выбрал картины для офиса

Обновлено в 07:40
Происшествия

В Ульяновске скончался один из отравившихся подсолнечным маслом

В больнице Ульяновска скончался один из семерых отравившихся неизвестным веществом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Обновлено в 03:51
Политика

WSJ: Трамп хочет купить Гренландию

Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.
Обновлено в 01:31
Политика

Отвергнутые данные о крушении «Боинга» вновь предложили Нидерландам

Немецкий частный детектив Йозеф Реш, расследующий дело о крушении «Боинга» в Донбассе в 2014 году, вновь сообщил о готовности передать неизвестные данные о катастрофе базирующейся в Нидерландах Совместной следственной группе (JIT, ССГ).
Обновлено в 08:36
Происшествия

Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения

Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Происшествия

Большинство пассажиров экстренно севшего А321 отказались лететь в Крым

Обновлено в 04:32
Политика

Лётчику Дамиру Юсупову просят присвоить звание Героя России

Пилоту авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамиру Юсупову предлагают присвоить звание Героя России.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль

В киевском аэропорту "Борисполь" гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Энергетика

Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
Экономика

Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей

Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие

Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем

На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Руководство ФСИН подтвердило факты избиений в петербургских «Крестах»

Напомним, что ранее об обнаружении многочисленных нарушений в петербургском СИЗО-1 сообщил заместитель главы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено в 08:25
Культура

Умер российский композитор Роман Леденев

Скончался народный артист России, композитор Роман Леденев.
Обновлено в 07:41
Авто

АвтоВАЗ запатентовал новые колёсные диски

Как сообщает портал лада.онлайн, 9 августа текущего года в базе Федерального института промышленной собственности появились изображения колесных дисков нового дизайна.
Обновлено в 01:10
Общество

Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами

Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Происшествия

В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский

Обновлено в 07:45
Происшествия

Экипаж севшего на кукурузное поле А321 продолжит летать

Обновлено в 06:42
Политика

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие

В ДНР произошло столкновение с украинскими диверсантами

После столкновения в районе города Докучаевск противник был вынужден отступить, передает Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Рэпер Тимати отмечает день рождения

Сегодня музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати, празднует день рождения: ему исполняется 36 лет.
Обновлено 14 августа в 23:30
Музыка

Земфира записала кавер на песню Цоя в день его смерти

Певица Земфира выложила в Сеть видеозапись с песней, написанной Виктором Цоем для группы «Кино», в день годовщины его смерти.
Обновлено в 08:07
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Авто

Infiniti Q60 получит гибридную версию Project Black S

Разработка гибридной силовой установки в настоящее время завершена, и Нико Хюлькенберг направляется в Австрию на трассу Зальцбургринг, чтобы испытать Q60 Project Black S. В нынешнем исполнении 3, 0-литровый V6 оснащен системами MGU-H и MGU-K, благодаря которым вырабатывает до 563 л.с.
Обновлено в 04:14
Политика

Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в краже Россией американских ракетных технологий, напомнив о захваченной властями США российской дипломатической собственности и пообещав обобщить информацию о краже Штатами технологий других стран.
Обновлено в 09:00
Общество

Умерла нидерландская принцесса Кристина

Обновлено в 09:04
Технологии

Сбербанк позволит платить в магазинах отпечатком пальца

Терминал отсканирует отпечаток пальца или создаст изображения лица (последний вариант будет работать только в том случает если клиент ранее сдавал в отделение Сбербанка образец лица).
Обновлено в 07:03
Единоборства

Нурмагомедов предложил отправить Макгрегора в тюрьму

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент с ирландцем Конором Макгрегором, который днем ранее ударил пожилого мужчину в баре, отказавшегося пить виски.
Обновлено в 07:10
Политика

Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»

Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное