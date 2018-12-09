Столько правительственных делегаций было со всего мира! А вице-премьер, который курирует регионы, даже не соизволил приехать на наше мероприятие! Он взял отпуск, поехал отдыхать. Хотя у нас самый лучший отдых. Мы тоже могли бы ему поставить стол, красивое место показать.

Глава Чечни Рамзан Кадыров остался недоволен отсутствием курирующего регионы вице-премьера Виталия Мутко на праздновании 200-летия Грозного. Заявление было сделано 6 декабря на пленарной сессии «Разговор напрямую: Инвестиционный и деловой климат Северного Кавказа».

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