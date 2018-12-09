Политика

Кадыров раскритиковал Мутко за отсутствие на 200‐летии Грозного
Телеканал 360°
07:27

Глава Чечни Рамзан Кадыров остался недоволен отсутствием курирующего регионы вице-премьера Виталия Мутко на праздновании 200-летия Грозного. Заявление было сделано 6 декабря на пленарной сессии «Разговор напрямую: Инвестиционный и деловой климат Северного Кавказа».
Телеканал 360°07:27
Рамзан Кадыров
Столько правительственных делегаций было со всего мира! А вице-премьер, который курирует регионы, даже не соизволил приехать на наше мероприятие! Он взял отпуск, поехал отдыхать. Хотя у нас самый лучший отдых. Мы тоже могли бы ему поставить стол, красивое место показать.
— Рамзан Кадыров, российский политикURA.Ru 03:30

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Кадыров заявил, что Мутко должен был приехать на юбилей Грозного

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Рамзан Ахматович Кадыров
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Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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