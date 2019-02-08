Происшествия

Кадыров разбирается в задержании зама постпреда Чечни в КрымуНациональная служба новостей вчера в 23:22

Глава Чеченской республики потребовал разобраться в ситуации с задержанием Мурада Саидова — помощника своего представителя в Крыму. Рамзан Кадыров распорядился заняться этим вопросом депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову и постпреду в Крыму Исе Хачукаеву.
Читать в источнике
Рамзан Кадыров
По моему поручению в случившемся разбираются депутат Госдумы Адам Делимханов и постпред в Крыму Иса Хачукаев. Я потребовал дать принципиальную и объективную оценку. Согласно полученной информации изъятое оружие является травматическим и имеет необходимые разрешительные документы.
— Рамзан Кадыров, российский политикРидус вчера в 15:55
с чего всё началось

В Крыму полиция задержала заместителя постпреда Кадырова в республике

Речь идёт о Мураде Саидове, помощнике представителя главы ЧР в Республике Крым Исы Хачукаева. По данным собеседника радиостанции, его подозревают в вымогательстве. Как стало известно, задержание произошло в ресторане «Встреча» в городе Саки.
Говорит Москвавчера в 09:55

Подробнее о событии

Драку помощника постпреда Кадырова в Крыму посчитали обыденным делом

Lenta.ru06:39

Умаров назвал обыденной ситуацией драку с помощником постпреда Кадырова в Крыму

Говорит Москва05:46

Кадыров поручил разобраться в конфликте бизнесменов в Крыму

ForPostвчера в 14:11

Кадыров вмешался в скандал вокруг задержания зама своего постпреда в Крыму

URA.Ruвчера в 17:04

Власти связали с бизнесом инцидент в Крыму с помощником постпреда Чечни

РБКвчера в 16:26

Кадыров отреагировал на задержание в Крыму помощника постпреда Чечни

ИА Крыминформвчера в 13:01

В Чечне дистанцировались от задержанного в Крыму «представителя» Кадырова

Московский Комсомолец04:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
Общество

«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков

Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Политика

Путин уволил девять генералов силовых ведомств

Владимир Путин отправил в отставку девять генералов силовых ведомств, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 09:10
Кино

Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский

На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский.
Обновлено в 01:27
Политика

Меркель заявила о достигнутом по «Северному потоку-2» соглашении

«Что касается Газовой директивы, мы достигли соглашения, и это стало возможным благодаря тому, что Германия и Франция тесно сотрудничали», — сказала канцлер в ходе пресс-конференции.
Обновлено в 09:23
Авто

Для автошкол ВАЗ выпустил спецверсию LADA Granta

«АвтоВАЗ» выпустил спецверсию LADA Granta, предназначенную для автошкол.
Обновлено в 05:42
Транспорт

Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта

С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Авто

Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa

Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Авто

Новый Toyota RAV4 получил внедорожную версию

Помимо специальной подвески, в оснащение внедорожного RAV4 вошли облегченные 18-дюймовые колеса с покрышками Falken Wildpeak A/T Trail, светодиодные противотуманные фары, полный привод с динамическим контролем тяги на каждом из задних колес, переключатель режимов движения Multi-Terrain Select c системами помощи на подъеме и спуске.
Обновлено в 02:46
Кино

Умер британский актер Альберт Финни

Обновлено в 09:46
Наука

Опровергнут известный миф о похмелье

Ученые экспериментально проверили известное утверждение, что похмелья можно избежать, правильно чередуя напитки.
Обновлено в 02:47
Кино

Умер енот, ставший прототипом персонажа «Стражей галактики»

Обновлено в 06:26
Общество

Oxxxymiron прокомментировал скандал вокруг рекламы Reebok

Рэпер Oxxxymiron прокомментировал в Twitter скандал с рекламной кампанией Reebok, которая опубликовала в соцсетях постеры с неоднозначными призывами к женщинам.
Обновлено в 08:04
Гаджеты

Владельцы iPhone XS и XS Max массово жалуются на трещины в камере

Обновлено в 05:44
Политика

Юлия Тимошенко попросила Порошенко снять с выборов Юрия Тимошенко

Обновлено в 07:15
Наука

Рыбы впервые прошли зеркальный тест

Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Авто

Mazda представила юбилейный MX-5

Mazda MX-5 30th Anniversary Edition выкрашена в оранжевый цвет под названием Racing Orange.
Обновлено в 03:33
Музыка

На «Евровидение-2019» от России поедет Сергей Лазарев

Обновлено вчера в 16:03
Авто

Представлен Subaru Legacy нового поколения

Компания Subaru представила на автосалоне в Чикаго седан Legacy нового поколения.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

Самый мощный в мире ракетный двигатель собран для «Союза-5»

Первый двигатель РД-171МВ для новейшей ракеты "Союз-5" собран на подмосковном НПО "Энергомаш".
Обновлено в 09:10
Гаджеты

Смартфоны на Android были уязвимы перед вредоносными файлами PNG

Как сообщают разработчики, взломать устройства на этих версиях платформы можно было с помощью файла PNG.
Обновлено в 06:45
Экономика

Visa работает над сервисом выдачи наличных на кассах магазинов

Ранее издание РБК сообщило, что Visa направила письмо в российские банки с предписанием к апрелю 2019 года обеспечить техническую поддержку сервиса по снятию наличных с ее карт в кассах магазинов.
Обновлено в 05:33
Происшествия

10 человек погибли при пожаре на базе футбольного клуба «Фламенго»

Обновлено в 08:06
Происшествия

Ульяновских суворовцев с эхинококкозом отправили на лечение в Москву

Заразившихся эхинококкозом курсантов Суворовского училища из Ульяновска направили на лечение в Москву.
Обновлено в 06:24
Политика

Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы на Украине

Россия не будет направлять своих представителей по наблюдению за выборами на Украине в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ (Бюро по демократическим институтам и правам человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), сообщает МИД РФ.
Обновлено в 07:33
Авто

Bugatti выпустил юбилейный Chiron Sport

В честь круглой даты производитель премиальных спортивных автомобилей решил выпустить особую версию суперкара Chiron Sport, которую назвал 110 ans Bugatti.
Обновлено вчера в 08:55
Экономика

МТС может уйти с Нью-Йоркской биржи

МТС планирует увеличить объем торгов на ней и начинает консультации с инвесторами, сообщает оператор.
Обновлено в 09:09
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%

Банк России на заседании в пятницу, 8 февраля, принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 05:36
Авто

Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster

Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено в 07:27
Кино

Вуди Аллен подал иск против Amazon на 68 миллионов

83-летний американский режиссер Вуди Аллен подал в суд на компанию Amazon Studios, которая расторгла с ним контракт на съемки трех фильмов и отказалась заниматься прокатом уже готовой картины.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Защита Мамаева обжаловала продление его ареста

Обновлено в 09:48
ещё по теме
Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное