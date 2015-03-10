Политика

Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список СШАКоммерсантъ 15:55

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
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