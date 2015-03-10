Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список СШАКоммерсантъ 15:55
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 23:40, Ашберн
Общество
Названы помогающие сэкономить на оплате ЖКХ законы
На субсидии могут претендовать все граждане, у которых расходы на оплату ЖКХ превышают 22% семейного дохода. (Постановление Правительства РФ "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" № 761 от 14.12.2005 года).
Обновлено в 23:04
Музыка
Лазарев пробился в финал Евровидения-2019
Обновлено в 18:10
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено в 23:14
Экономика
В Токио заявили, что санкции США против Huawei причинят ущерб японским компаниям
Ранее министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что решение США внести китайскую компанию Huawei в черный список вступит в силу 17 мая.
Обновлено в 22:41
Происшествия
Во Владивостоке сотрудница банка похитила 28 млн рублей
Следствие полагает, что, действуя подобным образом в течение ноября 2018 года, кассиру удалось похитить свыше 28 миллионов рублей.
Обновлено в 21:15
Политика
Мадуро впервые встретился с представителями контактной группы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы, обсудил с ними санкции США, следует из записи и видео в Twitter главы государства.
Обновлено в 20:55
Энергетика
Ущерб от грязной нефти на нефтепроводе «Дружба» обещают компенсировать
Комментируя ситуацию вокруг приостановки транспортировки нефти на нефтепроводе «Дружба» после вброса хлорсодержащих веществ, вылившейся в разбирательство на международном уровне, Козак указал на «очень конструктивную позицию» «Транснефти», которая готова компенсировать реальный ущерб.
Обновлено вчера в 19:37
Общество
200 работников ЧЭМК вышли на митинг из-за низких зарплат
Обновлено в 06:07
Экономика
Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%
С 2020 года благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами и реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия».
Обновлено в 18:01
Экономика
Большинство российских семей оказались без сбережений
Эксперты отмечают, что главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — это низкий уровень доходов.
Обновлено в 01:24
Хоккей
«Бостон» стал первым финалистом Кубка Стэнли
"Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз".
Обновлено в 22:44
Религия
Ургант спел песню о «верующих и скверующих» у Храма-на-Драме в Екатеринбурге
Телеведущий Иван Ургант в своем шоу на Первом канале 16 мая вновь поднял тему протестов вокруг Храма-на-Драме в Екатеринбурге и спел об этом песню.
Обновлено в 23:19
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
АвтоВАЗ готовит к старту продаж новый «внедорожный» универсал LADA Granta Cross.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности
Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено в 14:29
Музыка
Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети»
Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».
Обновлено в 08:25
Политика
Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 11:37
Здоровье
Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета
Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
Эсминцы США вошли в Персидский залив
Обновлено в 20:20
Политика
Климкин отказался ехать на заседание Совета Европы из-за России
Украинский министр иностранных дел Павел Климкин не поедет в Хельсинки на саммит Совета Европы из-за возможного возвращения России в ПАСЕ по чрезвычайной процедуре.
Обновлено в 12:01
Политика
Россия ответит на новые санкции США
Россия примет соответствующие меры в ответ на новые санкции США по закону Магнитского, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне.
Обновлено в 20:09
Политика
Помпео оценил переговоры с Путиным
Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 21:19
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей
Обновлено вчера в 00:46
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа
«Газпром» имеет все технические возможности для отказа от использования ГТС Украины даже в случае, если строительство «Северного потока — 2» не будет завершено, вероятность прекращения транзита газа в 2020 году достаточно высокая.
Обновлено в 12:05
Здоровье
Джамалудин Гаджиибрагимов рассказал о реализации программы «Земский доктор» на семинар-совещании в Кизляре
Министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов принял участие в работе семинар-совещания с главами муниципальных образований.
Обновлено в 06:30
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»
Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Финансы
Фабрика проектного финансирования готовит программу облигаций на 294 млрд рублей
Максимальный объем программы облигаций составляет 294 млрд. рублей.
Обновлено в 11:33
Экономика
ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»
Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено в 14:27