Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список СШАКоммерсантъ 15:55
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
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Абузайд Висмурадов о санкциях США: Своим решением они признали меня настоящим патриотом России
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