Происшествия
Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в ЧечнеГоворит Москва вчера в 13:52
Рамзан Кадыров заявил, что считает того, кто напал и убил представителя МВД террористом. Также он выразил соболезнования родным погибшего. «Если кто-то выбирает иной путь — путь террора, ответные меры будут в высшей степени жёсткими», — говорится в публикации главы Чечни в Telegram.
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«Говорят, террористам нужно предложить чашку кофе»: Кадыров прокомментировал нападение в Чечне
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 12:56
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Общество
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Обнародовано скандальное расследование Голунова
Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
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Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.
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Путешествия
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Туристический поток в Крым за первые 6 месяцев 2019 года превысил 2,2 миллиона человек – на 11% больше уровня прошлого года, из них более 200 тысяч туристов приехали из Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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Жулин: хочу поставить Медведевой блюз с русской душой
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В качестве примера ведомство по своей методике рассчитало индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях РФ за 2018 год.
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Происшествия
Полиция Екатеринбурга нашла мать выброшенного на помойку ребенка
Полиция Екатеринбурга нашла 23-летнюю мать младенца, выброшенного на помойку в Нижнем Тагиле.
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Политика
Зеленский отправился с визитом в Канаду
Обновлено вчера в 07:19
Авто
Audi представила спортивный седан Audi S8
Немецкий автопроизводитель представил миру актуальное поколение флагманского седана A8 примерно 2 года назад.
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В Оренбуржье тигрица напала на мужчину за попытку украсть тигренка
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Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России
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Ущерб экономики Грузии от введенного временного запрета на полеты из России и снижения турпотока может достичь 2,5 млрд лари.
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Футбол
«ПСЖ» объявил о переходе Сарабии
Полузащитник «Севильи» Пабло Сарабия продолжит карьеру в «ПСЖ». Парижский клуб объявил о приобретении вингера.
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Общество
КоАП предложено отказаться от секс-услуг
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Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника
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Происшествия
В Генпрокуратуре назвали деятельность ГИБДД далекой от совершенства
"К сожалению, существенному улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения препятствует далекая от совершенства деятельность уполномоченных контролирующих органов", - заявил он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
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