Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с ДагестаномРИА Новости 18:21

Если посмотреть формально, то договорённость не нарушена... но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись... что часть нашего населения восприняла это... как наступление на наши территориальные интересы.

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".

Шоу-бизнес У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.

Гаджеты Российская ОС «Аврора» может заменить Android на смартфонах Huawei Российская операционная система «Аврора», созданная на основе финской Sailfish, может стать заменой ОС Android на устройствах китайской компании Huawei, сообщило издание The Bell со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между сторонами.

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Политика Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".

Шоу-бизнес Пелагея прокомментировала смерть участника шоу «Голос» Сафиулина Российская певица Пелагея написала на своей странице в Instagram, что у скончавшегося участника вокального телепроекта "Голос" Алексея Сафиулина было "большое доброе сердце".

Шоу-бизнес Бывшая жена Андрея Урганта ждёт ребёнка Экс-супруга Андрея Урганта Елена Романова поделилась с подписчиками в Instagram своей фотографией — на снимке видно, что женщина ждет ребенка.

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.

Политика Киев нашел новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".

Наука Робот Cassie научился ездить на гиророликах Робот Cassie, разработкой которого занимаются ученые из лаборатории Hybrid Robotics, существующей при Калифорнийском университете в Беркли (Соединенные Штаты Америки), освоил езду на гиророликах.

Армия и оружие ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля «ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».

Здоровье «Гипертония белых халатов» удваивает риск смерти от болезней сердца Среди профессиональных медиков имеется словосочетание «гипертония белых халатов», которым обозначают скачок артериального давления у пациента в присутствии врача.

Политика Рябков заявил, что в отношениях с США «нет места чудесам» Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, КНР, Иран, Венесуэла и Китай распространяют слухи о разногласиях в администрации США.

Происшествия Шесть машин столкнулось на Кутузовском проспекте в Москве Один человек погиб и двое пострадали в результате столкновения шести автомобилей на Кутузовском проспекте, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГИБДД Москвы.

Авто Mercedes-AMG GLB 35 тестируется на Нюрбургринге Увидев стандартный GLB и зная, как AMG модернизирует автомобили для спецификации «35», легко представить, что скрывается под толстым слоем камуфляжа.

Политика Макрон анонсировал переговоры с Путиным Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.

Политика РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.

Общество В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.

Происшествия В Польше обнаружили возможное место хранения Янтарной комнаты Польская радиостанция RMF24 сообщила, что в районе поселения Мамерки на северо-западе страны был обнаружен подземный туннель прикрытый бетонный плитой 1,5х1,5 м. Специалист музея Второй мировой войны Бартоломей Плебанчик считает, что в обнаруженном туннеле может находиться знаменитая Янтарная комната, поиски которой продолжаются уже много лет.

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Происшествия В МЧС дали советы по безопасности во время купания В МЧС дали советы, как искупаться и остаться в живых. Об этом 12 июня сообщает «РИА Новости».