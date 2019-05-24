Политика
Кадыров прокомментировал слухи о назначении вице-премьером РоссииМосковский Комсомолец 11:21
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опроверг слухи о назначении на пост полпреда СКФО и вице-премьера РФ.
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Кадыров прокомментировал слухи о своем назначении вице-премьером: «Я раб аллаха»
Московский Комсомолец14:51
Кадыров прокомментировал слухи о назначении его на должности полпреда в СКФО и вице-премьера России
Чеченская Республика Сегодня10:44
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Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдёт в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.
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В Нидерландах Украину обвинили в крушении MH17 в Донбассе
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Ноги Анастасии Костенко выглядят безобразно
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В чемпионате Нидерландов по футболу состоялся первый матч финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
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