Кадыров прокомментировал слухи о назначении полпредом и вице-премьеромБИЗНЕС Online 10:57

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о том, что его якобы могут назначить полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе либо вице-премьером РФ. По его словам, источники этих новостей выглядят жалко.

Кадыров прокомментировал слухи о назначении полпредом и вице-премьером

Политика Медведчук отказался участвовать в переговорах по Донбассу Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил об отказе от участия в переговорах с Россией по Донбассу.

Здоровье Не только по праздникам: россияне стали чаще употреблять алкоголь Россияне стали чаще выпивать: число тех, кто употребляет алкоголь один-два раза в месяц, выросло за последние пять лет с 24,9% до 32%.

Происшествия Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.

Шоу-бизнес Лобода впервые показала фото дочери от солиста Rammstein Певица Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду, родившуюся, предположительно от фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Футбол Вальверде: не слишком много думаю о своём будущем в «Барселоне» Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде сказал, что сконцентрирован только на финальном матче Кубка Испании с «Валенсией».

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Культура Мединский осудил запрет песни «Темная ночь» Министр культуры России Владимир Мединский считает запрет на исполнение в Гданьском музее Второй мировой войны композиции "Темная ночь" "чудовищным инцидентом".

Происшествия Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.

Политика Вину Украины в крушении MH17 в Донбассе допустили в Нидерландах Член Европарламента и лидер нидерландской евроскептической партии "Форум за демократию" Тьерри Боде допустил, что Украина может быть виновна в крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.

Общество БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.

Общество Племянница Скрипаля передала в СК записи разговоров с ним Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория передала в Следственный комитет записи разговоров с ним.

Политика Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.

Происшествия В Марий Эл школьник ударил депутата от «Единой России» В Марий Эл в поселке Юрино выпускник во время последнего звонка ударил депутата от "Единой России" Екатерину Вахитову.

Общество Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.

Шоу-бизнес Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.

Музыка Нетребко отменила своё выступление на Дне города в Петербурге Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отменили своё выступление на Дне города в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru.

Происшествия Грабители отобрали у байкера мотоцикл на юге Москвы Трое неустановленных лиц напали на мужчину, избили его, затем скрылись в грузовом автомобиле марки Volkswagen вместе с мотоциклом потерпевшего.

Политика Депутат из Сургута задекларировал 10 самолетов и 29 квартир Доходы сургутского депутата в прошлом году составили 33,5 млн рублей. Он стал самым состоятельным депутатом в Сургуте.