Политика

Кадыров прокомментировал слова Путина про предателейRT на русском 12:26

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал слова президента России Владимира Путина про предателей. «Предательство своего отечества, родины, государства вообще стоит в особом ряду и должно быть наказуемо в самой жёсткой и суровой форме», — написал он.
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Кадыров отреагировал на слова Путина о предателях

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Газета.Ru13:20

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Наказуемо в самой жёсткой и суровой форме: Кадыров призвал нещадно карать предателей

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:48, Вашингтон
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По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.
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Переданная музею на Урале копия картины Рубенса оказалась подлинником

Переданная в Ирбитский государственный музей изобразительных искусств картина, которая считалась копией полотна фламандского художника XVI-XVII веков Питера Пауля Рубенса "Положение во гроб", по предварительным данным, оказалась подлинником, сообщил РИА Новости в пятницу директор музея Валерий Карпов.
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Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
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Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
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Президент США Дональд Трамп с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждали тему освобождения украинских моряков, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Футбол

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«Барселона» договорилась с «Атлетико» об условиях трансфера нападающего Антуана Гризманна.
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В силу вступил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

В Российской Федерации вступил в силу закон, предполагающий ужесточение наказаний за ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
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Жара во Франции побила исторический рекорд

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Обновлено 26 июня в 02:42
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Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания нового главы государства на Украине Владимира Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе.
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