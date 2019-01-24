Политика

Кадыров прокомментировал ситуацию с долгами за газ в ЧечнеRT на русском 00:33

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с долгами за газ в республике. По его словам, разговоры о «прощённых» 9 млрд рублей беспочвенны. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
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Рамзан Кадыров
Некоторые политики и СМИ стали призывать регионы списывать задолженности населения за газ. Отдельные из них превратили проблему в шоу. При этом они утверждают, что суд списал с жителей Чечни 9 млрд рублей. Таким образом, вводят в заблуждение жителей Чечни, разных городов и населенных пунктов России.
— Рамзан Кадыров, российский политикЮга.ру 01:36
с чего всё началось
Рамзан Кадыров назвал беспочвенными разговоры о списании с населения республики долга за газ в размере 9 млрд руб., сообщает
 сайт главы и правительства Чечни.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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