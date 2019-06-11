Политика

Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с ДагестаномРИА Новости вчера в 18:21

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".
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Рамзан Кадыров
Я брат для дагестанского и для ингушского народа, больше чем кто-либо, я всегда протягиваю руку помощи и братства, к этому призывал мой отец, наш первый президент. Поэтому говорю: не пишите комментарии, оскорбляющие достоинство человека.
— Рамзан Кадыров, российский политикРБК вчера в 21:18

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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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