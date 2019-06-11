Политика

Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с ДагестаномРИА Новости вчера в 18:21

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".
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Кадыров высказался о ситуации на границе с Дагестаном

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ФАНвчера в 20:05

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URA.Ruвчера в 22:39

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РИА Новостивчера в 18:21

Рамзан Кадыров призвал жителей Чечни и Дагестана не поддаваться на провокации (+видео)

Чеченская Республика Сегоднявчера в 15:08
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Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.
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Эксперты рассказали, недостаток какого витамина мешает похудению

По большей части витамин С содержится в апельсинах, лимонах и киви. Также он есть в красном перце, шиповнике и черной смородине.
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В России изменят правила выезда детей за границу

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Обновлено вчера в 02:06
Общество

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Опубликовано видео с пришедшим в себя Бари Алибасовым

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Обновлено вчера в 16:10
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

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По делу о покушении на губернатора задержан экс-глава СУ СКР Музраев

Обновлено 10 июня в 12:18
Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
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В США открыт прием заявок на турполет к МКС на корабле Boeing

Обновлено вчера в 12:45
Политика

Зеленский предложил кандидата на пост главы МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о назначении главой МИД Вадима Пристайко.
Обновлено вчера в 09:59
Общество

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Вице-мэр Москвы Александр Горбенко рассказал «Интерфаксу» о намерении городских властей обратиться в прокуратуру по поводу шествия в защиту журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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NI назвал российский ПЛ-15 «квантовым скачком»

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Идея с воздушным шаром в виде Трампа была позаимствована у британских правозащитников.
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Цикл концертов камерной музыки открывается на острове Татышев

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Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова провела встречу с уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой.
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Минфин предлагает повысить в 2020 году ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, передает ТАСС.
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В Турине сборная Италии обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:1 в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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