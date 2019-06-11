Политика
Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с ДагестаномРИА Новости вчера в 18:21
Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".
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Рамзан Кадыров призвал жителей Чечни и Дагестана не поддаваться на провокации (+видео)
Чеченская Республика Сегоднявчера в 15:08
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Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.
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Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
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Эксперты рассказали, недостаток какого витамина мешает похудению
По большей части витамин С содержится в апельсинах, лимонах и киви. Также он есть в красном перце, шиповнике и черной смородине.
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Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
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Общество
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Обновлено 10 июня в 12:18
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
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Политика
Зеленский предложил кандидата на пост главы МИД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о назначении главой МИД Вадима Пристайко.
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Общество
Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова
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Обновлено вчера в 07:02
Армия и оружие
NI назвал российский ПЛ-15 «квантовым скачком»
Журнал The National Interest оценил новый российский пистолет ПЛ-15.
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Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
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Финансы
ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков
Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
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Армия и оружие
Новый набор девушек стартовал в Краснодарском авиаучилище
Плановый набор девушек на летные специальности в Краснодарское высшее военное авиационное училище начнется летом 2019 года.
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Алла Пугачева показала, как Гарри и Лиза Галкины катаются на роликах
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Музыка
Цикл концертов камерной музыки открывается на острове Татышев
Обновлено вчера в 08:01
Армия и оружие
Военные РФ в Сирии передали гумпомощь жителям Хамы
Обновлено в 00:23
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено 10 июня в 12:17
Политика
Киев обещает освободить российских заключенных
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова провела встречу с уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмилой Денисовой.
Обновлено вчера в 13:47
Энергетика
Минфин выступил за повышение налога на добычу полезных ископаемых
Минфин предлагает повысить в 2020 году ставку налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, передает ТАСС.
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В Турине сборная Италии обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:1 в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
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Происшествия
В Москве в пруду нашли останки женщины
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Здоровье
Названы опасные и полезные для загара продукты
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Авто
Представлен новый Bentley Flying Spur
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Леди Гага впервые прокомментировала разрыв Ирины Шейк и Брэдли Купера
Поклонники Ирины и Брэдли склоняются к тому, что причиной их разрыва могла стать Леди Гага, которая сыграла в фильме Купера «Звезда родилась».
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