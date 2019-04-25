Политика
Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства ЧечниРИА Новости 13:46
По словам Кадырова, санкции мало беспокоят Хучиева, поскольку он и раньше не посещал США.
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Есть меткое русское выражение про человека, который бьет баклуши. Видимо, у Госдепа нет никаких иных задач и проблем, над решением которых нужно трудиться, чем заниматься премьером Чечни и его супругой.
— Рамзан Кадыров, российский политикРИА Новости 13:46
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Р. Кадыров о санкциях против Хучиева: Госдеп США сочинил очередной юмористический номер
Чеченская Республика Сегодня13:29
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 18:37, Ашберн
Наука
Ученые обнаружили в хлебе опасное вещество
Обновлено в 17:52
Культура
Обнаружено продолжение романа Берджесса «Заводной апельсин»
Другим открытием для исследователей творчества Берджесса стали около 40 его неизвестных рассказов.
Обновлено в 11:53
Общество
Первый «пингвиний парад» прошел в Московском зоопарке
Первый в истории «пингвиний парад» прошел в четверг, 25 апреля, в Московском зоопарке, когда отмечается Всемирный день пингвинов, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 08:50
Политика
Козак прокомментировал инцидент с нефтью в трубопроводе «Дружба»
Проблема качества нефти, поставляемой в Белоруссию по трубопроводу «Дружба», носит исключительно технический характер и не должна политизироваться.
Обновлено в 10:38
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено вчера в 07:47
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Энергетика
Словакия приостановила прокачку российской нефти по «Дружбе»
Оператор словацкого участка «Дружбы» компания Transpetrol приостановила прокачку российской нефти по этому трубопроводу, сообщает в пятницу Bloomberg.
Обновлено в 17:42
Здоровье
От этих продуктов умирают миллионы людей по всему миру. В России решили с ними бороться
Эксперты уверены, что так в стране смогут навести порядок в сфере продажи продуктов.
Обновлено в 17:04
Политика
Савченко: в российской тюрьме было лучше, чем в украинской
Как сообщает канал NewsOne, нардеп Верховной рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая на родине в в подготовке терактов в центре Киева, призналась журналистам, что находиться в украинской тюрьме ей было сложнее, чем ранее в российской.
Обновлено в 18:27
Политика
ПФР назвал условие получения пенсий для жителей Донбасса
Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 17:04
Происшествия
В реанимации скончался избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено в 17:30
Политика
Совбез России увидел угрозу в грузинских клопах
Замглавы Совбеза России Рашид Нургалиев на совещании с руководителем Южной Осетии Анатолием Билибовым заявил, что необходимо принять меры для борьбы с угрозой от биолаборатории под Тбилиси, сообщила пресс-служба президента республики.
Обновлено в 06:45
Футбол
Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:22
Политика
Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын пригласил в ходе переговоров на острове Русский президента России Владимира Путина посетить КНДР.
Обновлено в 17:55
Авто
В Турции создали полностью электрический военный броневик
Турецкая компания Otokar Otomotiv создала внедорожный армейский броневик Akrep II с электрическим мотором.
Обновлено в 11:14
Политика
Зеленский раскритиковал закон об исключительности украинского языка
Принятый Верховной радой закон об исключительности украинского языка «стал заложником» политической риторики и был принят без достаточного обсуждения с обществом, заявил избранный президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:07
Кино
Экстренно госпитализирован Михаил Горбачев
Обновлено в 16:53
Общество
Yle (Финляндия): почему церковь получает полмиллиарда, а голодающие дети — нет? (Yle)
Всего за несколько часов разоренный пожаром собор Парижской Богоматери собрал пожертвований на полмиллиарда евро.
Обновлено в 17:49
Шоу-бизнес
В отсутствие супругов принц Гарри и Кейт Миддлтон вышли в свет вместе
Принц Гарри вынужден посещать различные мероприятия в одиночку, а 25 апреля, в отсутствие брата Уильяма, он сопроводил на торжественную службу Кейт Миддлтон.
Обновлено в 11:18
Религия
Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день
26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01
Гаджеты
Раскрыты основные характеристики флагмана Xiaomi Redmi
Согласно обнародованной информации, известный в сети бюджетный флагман от Redmi, прозванный как Redmi 855, имеет 6,39-дюймовый экран.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
В ЛНР два человека погибли при ЧП на шахте
Обновлено в 17:36
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ
Ветераны Великой Отечественной войны получат выплату в размере 10 тысяч рублей, приуроченную ко Дню Победы.
Обновлено в 04:57
Наука
Выяснена причина возникновения гигантской полыньи в Антарктиде
Из-за труднодоступного места ученые Нью-Йоркского университета в Абу-Даби использовали сочетание спутниковых наблюдений и данных реанализа, чтобы обнаружить, что циклоны (столь же интенсивные, как категория 11 по шкале Бофорта) и сильные ветры, дующие вдоль ледяного покрова, вызывают смещение льда в противоположных направлениях, что приводит к возникновению полыньи.
Обновлено в 09:18
Политика
ЦИК Украины ответила на обвинения Зеленского
Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко прокомментировал обвинения победившего на президентских выборах страны Владимира Зеленского о том, что ведомство тянет с объявлением итогов выборов.
Обновлено в 13:31
Общество
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту
«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 14:29