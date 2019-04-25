Политика

Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства ЧечниРИА Новости 13:46

По словам Кадырова, санкции мало беспокоят Хучиева, поскольку он и раньше не посещал США.
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Рамзан Кадыров
Есть меткое русское выражение про человека, который бьет баклуши. Видимо, у Госдепа нет никаких иных задач и проблем, над решением которых нужно трудиться, чем заниматься премьером Чечни и его супругой.
— Рамзан Кадыров, российский политикРИА Новости 13:46

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Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

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Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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