Политика

Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства ЧечниРИА Новости вчера в 13:46

По словам Кадырова, санкции мало беспокоят Хучиева, поскольку он и раньше не посещал США.
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Глава Чечни раскритиковал санкции США в отношении председателя правительства республики Муслима Хучиева

Эхо Москвывчера в 14:30

Кадыров после ввода санкций посоветовал США «жить в мире и согласии»

РБКвчера в 14:22

Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства Чечни

RT на русскомвчера в 14:16

Кадыров ответил на санкции США против главы правительства Чечни

Московский Комсомолецвчера в 13:51

Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства Чечни

РИА Новостивчера в 13:46

Кадырова позабавили санкции США против главы правительства Чечни

Интерфаксвчера в 13:31

Р. Кадыров о санкциях против Хучиева: Госдеп США сочинил очередной юмористический номер

Чеченская Республика Сегоднявчера в 13:29
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Политика

Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено 24 апреля в 08:06
Политика

Савченко сравнила тюрьмы России и Украины

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Политика

Губернатор Приморья угостил Ким Чен Ына мясом медведя и кабана

Лидер КНДР провёл на встрече с Кожемяко в ресторане около 1,5 часа, после чего отправился обратно в центр города.
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес

Адвокат Аршавина: «Андрей скучает по дочке, но боится провокаций»

Футболист не видел Есению около трех месяцев. Андрей Аршавин разводится с женой Алисой через суд и ждет, когда процесс закончится.
Обновлено в 01:00
Политика

CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Политика

В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 21:48
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

В законе обозначены категории граждан, которые обязаны владеть украинским языком и говорить на нем во время прямого исполнения своих гражданских и служебных обязанностей.
Обновлено вчера в 06:22
Происшествия

Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток

Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено вчера в 09:08
Энергетика

Украина остановила транзит российской нефти

Обновлено вчера в 17:50
Общество

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Религия

Православные отмечают Великую пятницу

Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Хоккей

Овечкин сыграет за сборную России на ЧМ по хоккею

Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», в числе которых — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, согласились сыграть в составе сборной России на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 00:23
Происшествия

Газета The Moscow Times опровергла убийство своего журналиста

Удостоверение сотрудника газеты The Moscow Times, найденное у одного из погибших в результате перестрелки у московской станции метро «Новые Черемушки», является фальшивым.
Обновлено вчера в 15:52
Энергетика

«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту

«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 14:29
Энергетика

Оператор «Северного потока-2» назвал убытки стран Европы от действий Дании

Оператор «Северного потока-2» компания AG назвала убытки стран Европы от действий Дании.
Обновлено в 01:45
Политика

Зеленский улетел на два дня в Турцию

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что улетел на два дня в Турцию.
Обновлено в 02:10
Политика

Советник Зеленского назвал действия Рады «ударом под дых»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участник первого тура президентских выборов на Украине, экс-министр обороны страны Анатолий Гриценко раскритиковал закон, назвав его вредным для страны.
Обновлено в 01:19
Футбол

Брат Александра Кокорина признал вину за драку с чиновником

Обновлено вчера в 13:49
Общество

Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook

Прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении компании Facebook в связи со сбором данных с электронных адресов пользователей соцсети.
Обновлено вчера в 19:00
Политика

Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста

Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 14:53
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка

Центробанк с 26 апреля отзывает лицензию у банка Холдинвестбанк, зарегистрированного в Одинцовском районе Московской области.
Обновлено в 01:41
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Политика

Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов в Украине

Владимир Путин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, назвав происходящее провалом политики Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия

В Башкирии погиб человек при столкновении легковушки с маршруткой

Обновлено в 01:38
Политика

В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства

Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Финансы

Доллар неожиданно взлетел

В ходе торгов на Московской бирже рубль стремительно дешевеет к основным мировым валютам.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

«Теплосеть» закончила ремонт после прорыва на Димитрова-Будапештской

Специалисты «Теплосети» заменили 29 метров дефектного трубопровода диаметром 1000 мм Работы проводились без вскрытия асфальтового покрытия.
Обновлено вчера в 20:19
Наука

В Андах нашли останки окаменелых «химер» мелового периода

Учеными-палеонтологи Йельского университета были обнаружены на территории колумбийских Анд останки окаменелых «химер» мелового периода, ранее неизвестного научному миру представителя плавающих членистоногих.
Обновлено в 00:49
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Муслим Магомедович Хучиев
Российский политик
Российский муниципальный и государственный деятель, председатель Правительства Чеченской Республики. Мэр города Грозный, министр экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики.
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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