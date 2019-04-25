Политика
Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства ЧечниРИА Новости вчера в 13:46
По словам Кадырова, санкции мало беспокоят Хучиева, поскольку он и раньше не посещал США.
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Р. Кадыров о санкциях против Хучиева: Госдеп США сочинил очередной юмористический номер
Чеченская Республика Сегоднявчера в 13:29
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Политика
Путин упростил получение российского гражданства для жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов для жителей ДНР и ЛНР.
Обновлено 24 апреля в 08:06
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Губернатор Приморья угостил Ким Чен Ына мясом медведя и кабана
Лидер КНДР провёл на встрече с Кожемяко в ресторане около 1,5 часа, после чего отправился обратно в центр города.
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес
Адвокат Аршавина: «Андрей скучает по дочке, но боится провокаций»
Футболист не видел Есению около трех месяцев. Андрей Аршавин разводится с женой Алисой через суд и ждет, когда процесс закончится.
Обновлено в 01:00
Политика
CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания выступил с предложением раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на решение России об упрощении процедуры выдачи паспортов жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
В законе обозначены категории граждан, которые обязаны владеть украинским языком и говорить на нем во время прямого исполнения своих гражданских и служебных обязанностей.
Обновлено вчера в 06:22
Происшествия
Глава отдела ФСБ задержан по подозрению в получении крупных взяток
Начальник отдела одного из подразделений ФСБ России Кирилл Черкалин задержан по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах.
Обновлено вчера в 09:08
Энергетика
Украина остановила транзит российской нефти
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Религия
Православные отмечают Великую пятницу
Православные называют этот день самым скорбным в году, ведь это пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию о крёстных страданиях, смерти Иисуса Христа, о снятии с креста его тела и погребении.
Обновлено вчера в 20:30
Хоккей
Овечкин сыграет за сборную России на ЧМ по хоккею
Хоккеисты клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», в числе которых — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, согласились сыграть в составе сборной России на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 00:23
Происшествия
Газета The Moscow Times опровергла убийство своего журналиста
Удостоверение сотрудника газеты The Moscow Times, найденное у одного из погибших в результате перестрелки у московской станции метро «Новые Черемушки», является фальшивым.
Обновлено вчера в 15:52
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту
«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 14:29
Энергетика
Оператор «Северного потока-2» назвал убытки стран Европы от действий Дании
Оператор «Северного потока-2» компания AG назвала убытки стран Европы от действий Дании.
Обновлено в 01:45
Политика
Зеленский улетел на два дня в Турцию
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что улетел на два дня в Турцию.
Обновлено в 02:10
Политика
Советник Зеленского назвал действия Рады «ударом под дых»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее участник первого тура президентских выборов на Украине, экс-министр обороны страны Анатолий Гриценко раскритиковал закон, назвав его вредным для страны.
Обновлено в 01:19
Футбол
Брат Александра Кокорина признал вину за драку с чиновником
Обновлено вчера в 13:49
Общество
Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Facebook
Прокуратура Нью-Йорка проводит расследование в отношении компании Facebook в связи со сбором данных с электронных адресов пользователей соцсети.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено вчера в 14:53
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у подмосковного банка
Центробанк с 26 апреля отзывает лицензию у банка Холдинвестбанк, зарегистрированного в Одинцовском районе Московской области.
Обновлено в 01:41
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Путин назвал провалом Порошенко итоги выборов в Украине
Владимир Путин прокомментировал победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, назвав происходящее провалом политики Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 06:38
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Финансы
Доллар неожиданно взлетел
В ходе торгов на Московской бирже рубль стремительно дешевеет к основным мировым валютам.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик
В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
«Теплосеть» закончила ремонт после прорыва на Димитрова-Будапештской
Специалисты «Теплосети» заменили 29 метров дефектного трубопровода диаметром 1000 мм Работы проводились без вскрытия асфальтового покрытия.
Обновлено вчера в 20:19
Наука
В Андах нашли останки окаменелых «химер» мелового периода
Учеными-палеонтологи Йельского университета были обнаружены на территории колумбийских Анд останки окаменелых «химер» мелового периода, ранее неизвестного научному миру представителя плавающих членистоногих.
Обновлено в 00:49