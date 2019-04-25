Политика
Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства ЧечниРИА Новости 13:46
По словам Кадырова, санкции мало беспокоят Хучиева, поскольку он и раньше не посещал США.
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Есть меткое русское выражение про человека, который бьет баклуши. Видимо, у Госдепа нет никаких иных задач и проблем, над решением которых нужно трудиться, чем заниматься премьером Чечни и его супругой.
— Рамзан Кадыров, российский политикРИА Новости 13:46
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Р. Кадыров о санкциях против Хучиева: Госдеп США сочинил очередной юмористический номер
Чеченская Республика Сегодня13:29
Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 17:03, Ашберн
Кино
Минкульт объяснил перенос показа фильма «По воле Божьей»
"Задержка с выдачей прокатного удостоверения фильму Франсуа Озона связана с тем, что прокатчик поздно подал документы на его получение, и у специалистов Минкультуры не было достаточно времени, чтобы провести экспертизу картины", — сообщили в Минкульте.
Обновлено в 13:20
Футбол
Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:22
Хоккей
Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли
Капитан хоккейной команды НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин отметил, что вылет клуба из Кубка Стэнли обусловлен «двумя неудачными отскоками».
Обновлено в 11:28
Происшествия
Последний суд по делу Кокорина и Мамаева пройдет 6 мая
Обновлено в 16:02
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
Обновлено в 15:05
Энергетика
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый договор по транзиту
«Нафтогаз» на предстоящих трехсторонних переговорах предложит «Газпрому» на десять лет забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей в год, заявил в ходе брифинга исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко.
Обновлено в 14:29
Спорт
Сергей Сикачев: «В плей-офф всегда нужно грызть паркет, „Уралочка“ — очень сильный соперник»
В плей-офф всегда нужно выходить, биться, грызть паркет! — приводит слова Сикачева официальный сайт казанского клуба.
Обновлено в 16:20
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Кино
Михаил Горбачев попал в больницу
Обновлено в 14:31
Политика
Байден намерен участвовать в выборах президента США
Политик Джо Байден, ранее занимавший пост вице-президента США, заявил о планах на участие в выборах главы Штатов 2020 года.
Обновлено в 06:23
Энергетика
Reuters узнал об остановке Чехией импорта нефти по «Дружбе»
Чехия приостановила импорт нефти по трубопроводу «Дружба», передает агентство Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 06:12
Политика
Курсанты ВДВ сорвали погоны в знак протеста
Курсанты рязанского училища ВДВ в знак протеста сорвали погоны нового образца и возложили их к памятнику генералу Василию Маргелову.
Обновлено в 14:53
Путешествия
Туроператоры предупредили о сбоях в работе визовых центров
В испанском визовом центре BLS в столице наблюдаются большие очереди, сотрудники центра не успевают обрабатывать заявки, периодически останавливается запись на подачу документов, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на компании.
Обновлено в 04:35
Кино
Дэниел Крэйг снова сыграет в фильме про Джеймса Бонда
Обновлено в 15:17
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми
Обновлено в 08:19
Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ в 10 тысяч рублей
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который утверждает ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:42
Гаджеты
Раскрыты основные характеристики флагмана Redmi на Snapdragon 855
Суббренд компании Xiaomi, Redmi, готовит к выпуску новый флагманский смартфон на базе процессора Snapdragon 855.
Обновлено в 03:22
Политика
Небензя: выдача паспортов в Донбассе не представляет никому угрозы
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности, что решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей не представляет угрозы миру и безопасности.
Обновлено в 16:48
Футбол
Нобоа: «Могу себя назвать черным русским»
Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа рассказал о том, как чувствует себя в России.
Обновлено в 12:27
Политика
Зеленский засомневался в законе об исключительности украинского языка
Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен после официального вступления в должность провести тщательный анализ закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на предмет соответствия конституции страны.
Обновлено в 06:57
Здоровье
Медведев поручил премировать врачей за выявление рака
В поручениях главы правительства Дмитрия Медведева, опубликованных 25 апреля на сайте кабинета министров, поставлена задача премировать медицинских работников за выявление онкологических заболеваний во время диспансеризации.
Обновлено в 08:45
Политика
Зеленский хочет уволить пять министров
Речь идёт о министре инфраструктуры Владимире Омеляне, министре регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадии Зубко, министре экономического развития и торговли Степане Кубиве, министре энергетики и угольной промышленности Игоре Насалике.
Обновлено в 14:27
Музыка
Лобода отменила концерты из-за исчезновения организатора с деньгами
Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода отменила часть своего тура по Прибалтике из-за исчезновения с деньгами организатора концертов.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Кристина Асмус поддразнила мужа откровенным фото
Супруга Гарика Харламова Кристина Асмус уже не раз демонстрировала свои совершенные формы, выкладывая в соцсеть откровенные фотографии, которые она всегда сопровождает прикольными подписями.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Атомную подлодку «Белгород» спустили на воду
Подводная лодку специального назначения «Белгород» торжественно спущена на воду в Северодвинске на заводе «Севмаш».
Обновлено вчера в 01:25
Спорт
Российский 12-летний фигурист исполнил прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке выполнил прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Греческие пилоты без разрешения пригнали Boeing в Кишинев ради шутки
Пилоты греческой авиакомпании ради развлечения пригнали авиалайнер в Кишенев.
Обновлено в 14:52
Культура
В архиве Энтони Берджесса нашли продолжение романа «Заводной апельсин»
В Манчестере (Великобритания) нашли продолжение романа Энтони Бёрджесса "Заводной апельсин".
Обновлено в 10:15