Политика

Кадыров прокомментировал санкции США против главы правительства ЧечниРИА Новости 13:46

По словам Кадырова, санкции мало беспокоят Хучиева, поскольку он и раньше не посещал США.
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Рамзан Кадыров
Есть меткое русское выражение про человека, который бьет баклуши. Видимо, у Госдепа нет никаких иных задач и проблем, над решением которых нужно трудиться, чем заниматься премьером Чечни и его супругой.
— Рамзан Кадыров, российский политикРИА Новости 13:46

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