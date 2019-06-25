Кадыров прокомментировал решение Евкурова об отставкеЮжный Федеральный 08:20

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Юнус-Бека Евкурова волевым человеком, который не боится принимать смелые и поворотные решения в жизни. Кадыров выразил уверенность, что, несмотря на возможность отставки Евкурова с поста главы Ингушетии, он еще многие десятилетия будет верно служить своему народу.

Наука Медики: Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма По мнению британских специалистов, воздействие лекарств на основе антихолинергических средств могут приводить к повреждению нервных клеток пациентов, что впоследствии проявляется в форме развития деменции.

Общество ООН: около 271 млн человек употребляли наркотики в 2017 году Около 271 млн человек по всему миру в 2017 году употребляли каннабис, кокаин, опиум и синтетические наркотики.

Политика В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.

Политика Кремль официально отказался освобождать украинских моряков В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.

Происшествия Мостостроитель Дарькина получил условный срок Ставший известным в период губернаторства Сергея Дарькина мостостроитель признан виновным по всем пунктам обвинения.

Происшествия Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.

Политика Манукян жестко ответил Кикабидзе на слова о «Кремле-оккупанте» В своей беседе с ФАН член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян, имеющий грузинские корни, выразил мнение, что если бы сейчас был жив Фрунзик Мкртчян, то он "сгорел бы со стыда" после слов своего партнера по фильму "Мимино" Вахтанга Кикабидзе.

Политика Трамп пригрозил Ирану уничтожением Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "огромной силой" вплоть до уничтожения в случае атаки против Соединенных Штатов.

Шоу-бизнес Дочь Абрамовича позирует в купальнике на шикарной яхте отца Накануне благодаря дочери Романа Аркадьевича пользователи «Инстаграма» смогли побывать на борту шикарной яхты ее отца, состояние которого в 2019 году Forbes оценил в 12,4 миллиарда долларов.

Общество Всеобщая забастовка частично парализовала Уругвай Всеобщая забастовка профсоюзов в знак протеста против массовых увольнений проходит во вторник в Уругвае и уже привела к частичной парализации жизни страны.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.

Происшествия Жертвами московского отравителя стали десять человек Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Финансы Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.

Здоровье Бари Алибасова подозревают в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев обнаружил в отравлении Бари Алибасова множество несостыковок.

Политика Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ государства Права РФ единогласно поддержали 12 стран, большинством голосов высказали мнение делегации еще 11 государств.

Политика Садальский пристыдил Соловьева за критику Доренко Актер Станислав Садальский раскритиковал телеведущего Владимира Соловьева за критику в адрес покойного журналиста Сергея Доренко.

Здоровье Число стоящих на учете наркоманов в России сократилось за год на 8% Число наркоманов, находящихся на медицинском учете, сократилось в России на 8% с 2017 года, за помощью в медучреждения с диагнозом "наркомания" в прошлом году обратились более 250 тысяч человек, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения России.

Гаджеты AMD Epyc Rome: утечка цен и спецификаций На сертификацию в Евразийскую экономическую комиссию попали новые чипы AMD Epyc Rome, из-за чего стали публично известны некоторых характеристики, а также ориентировочные цены на эти новые серверные процессоры на базе архитектуры Zen 2, продажа которых должна стартовать в третьем квартале текущего года.

Финансы Европа признала Россию лидером по отказу от доллара США В 2018 году Россия стала одним из основных драйверов дедолларизации.

Космос В Сети появилось видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy В Сети появилось видео взрыва при посадке первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX. Ролик опубликовал телеканал RT.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева поразила поклонников неожиданной сменой имиджа Бывшая гимнастка и мастер спорта по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева поразила поклонников неожиданной сменой имиджа.

Авто Названы самые популярные у москвичей машины каршеринга Самой популярной маркой автомобилей в экономсегменте московского каршеринга является Volkswagen Polo.

Общество В Сан-Франциско запретили электронные сигареты Сан Франциско станет первым в США городом, где действует запрет на продажу электронных сигарет.