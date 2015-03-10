Политика
Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список СШАКоммерсантъ вчера в 15:55
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
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Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала Евровидения-2019
Обновлено вчера в 18:31
Политика
Порошенко подписал указ об инаугурации Зеленского
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации избранного лидера Незалежной Владимира Зеленского.
Обновлено в 02:31
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:28
Общество
Суд отклонил иск Алешковского к «Аэрофлоту» о возврате бонусов и миль
Пресненский суд Москвы отклонил иск председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" Дмитрия Алешковского к авиакомпании "Аэрофлот" с требованием вернуть ему платиновый статус в программе "Аэрофлот Бонус" и накопленные мили.
Обновлено вчера в 10:48
Общество
Создатель пирамиды Лувра умер в возрасте 102 лет
В США на 103-м году жизни скончался американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин.
Обновлено в 00:27
Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено 15 мая в 22:00
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено вчера в 05:59
Армия и оружие
Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Идлибе
По данным центра, жители населенного пункта Серакаб сообщили, что террористы свозят в районе химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.
Обновлено вчера в 23:52
Экономика
Чистый отток капитала из РФ удвоился
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый вывоз капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
После вступления в должность новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады, сообщил спикер его штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «1+1».
Обновлено вчера в 19:40
Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма
Президент России Владимир Путин 16 мая заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма.
Обновлено в 01:42
Экономика
Оператор заявил о возможном переносе запуска «Северного потока-2»
Сроки завершения строительства газопровода «Северный поток-2» могут быть перенесены. Об этом заявили в компании-операторе Nord Stream 2.
Обновлено в 02:33
Экономика
Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ
В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Политика
У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума
РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Покупатели живут сегодняшним дном
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Политика
Boeing обновил программное обеспечение для лайнеров 737 MAX
Компания Boeing сообщила о завершении обновления программного обеспечения для системы MCAS (коррекция маневрирования) на лайнерах 737 MAX 8. Предполагается, что именно сбой в этой системе вызвал крушение двух самолетов данной модификации.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
В Омске срежут все острые штыри со школьных заборов
В Омске со всех пришкольных заборов срежут штыри. Распоряжение дала мэр города Оксана Фадина.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
МИД Турции: С-400 не будут отданы под контроль системы ПВО НАТО
Глава МИД Турции напомнил, что российские системы ПВО уже давно могли считать всё это с израильских F-35 в Сирии и с норвежских в небе над Балтикой.
Обновлено вчера в 11:41
Наука
В Японии показали поезд, развивающий скорость до 400 километров в час
В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400 километров в час, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 15 мая в 11:16
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика
Глава оперативного управления МВД уходит в отставку
Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в похищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Политика
Помпео назвал три точки сближения России и США
Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре
Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс № 5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников
В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес
Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных
Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина.
Обновлено в 00:26