Политика

Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список СШАКоммерсантъ вчера в 15:55

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал внесение в санкционный «список Магнитского» спецотряда «Терек» и его командира Абузайда Висмурадова.
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Кадыров: США играют в санкции, хотя у самих на совести миллионы жертв

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Кадыров прокомментировал новые санкции США против россиян

RT на русскомвчера в 17:32

Кадыров прокомментировал внесение «Терека» в санкционный список США

Коммерсантъвчера в 15:55

Авторы санкционного списка бойцов СОБР «Терек» будут включены в аналогичные «черные списки» Чеченской республики

Эхо Москвывчера в 16:01

Кадыров счел санкции против «Терека» признаком страха США перед Чечней

РБКвчера в 15:56

Кадыров оценил внесение спецназа в санкционный список США

Газета.Ruвчера в 17:27

Кадыров прокомментировал внесение его приближенных в санкционный список США

Ведомостивчера в 15:12
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Сергей Лазарев выступит в первой части финала Евровидения-2019

Обновлено вчера в 18:31
Политика

Порошенко подписал указ об инаугурации Зеленского

Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации избранного лидера Незалежной Владимира Зеленского.
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«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:28
Общество

Суд отклонил иск Алешковского к «Аэрофлоту» о возврате бонусов и миль

Пресненский суд Москвы отклонил иск председателя совета благотворительного фонда "Нужна помощь" Дмитрия Алешковского к авиакомпании "Аэрофлот" с требованием вернуть ему платиновый статус в программе "Аэрофлот Бонус" и накопленные мили.
Обновлено вчера в 10:48
Общество

Создатель пирамиды Лувра умер в возрасте 102 лет

В США на 103-м году жизни скончался американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин.
Обновлено в 00:27
Экономика

Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП

Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено 15 мая в 22:00
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:33
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено вчера в 05:59
Армия и оружие

Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Идлибе

По данным центра, жители населенного пункта Серакаб сообщили, что террористы свозят в районе химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.
Обновлено вчера в 23:52
Экономика

Чистый отток капитала из РФ удвоился

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый вывоз капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд.
Обновлено вчера в 19:44
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

После вступления в должность новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады, сообщил спикер его штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «1+1».
Обновлено вчера в 19:40
Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма

Президент России Владимир Путин 16 мая заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма.
Обновлено в 01:42
Экономика

Оператор заявил о возможном переносе запуска «Северного потока-2»

Сроки завершения строительства газопровода «Северный поток-2» могут быть перенесены. Об этом заявили в компании-операторе Nord Stream 2.
Обновлено в 02:33
Экономика

Кабмин отказался вводить сбор за онлайн-покупки, узнали СМИ

В правительстве высказались против инициативы Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) ввести 20% пошлину на все покупки в интернете.
Обновлено в 00:11
Политика

У 60 региональных депутатов оказался доход ниже прожиточного минимума

РБК попросил представителей 25 законодательных органов, где работают депутаты с доходами ниже прожиточного минимума, подтвердить корректность сведений в их декларациях.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Покупатели живут сегодняшним дном

В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Политика

Boeing обновил программное обеспечение для лайнеров 737 MAX

Компания Boeing сообщила о завершении обновления программного обеспечения для системы MCAS (коррекция маневрирования) на лайнерах 737 MAX 8. Предполагается, что именно сбой в этой системе вызвал крушение двух самолетов данной модификации.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

В Омске срежут все острые штыри со школьных заборов

В Омске со всех пришкольных заборов срежут штыри. Распоряжение дала мэр города Оксана Фадина.
Обновлено в 02:34
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие

МИД Турции: С-400 не будут отданы под контроль системы ПВО НАТО

Глава МИД Турции напомнил, что российские системы ПВО уже давно могли считать всё это с израильских F-35 в Сирии и с норвежских в небе над Балтикой.
Обновлено вчера в 11:41
Наука

В Японии показали поезд, развивающий скорость до 400 километров в час

В Японии специалисты начали проводить тесты поезда, развивающий скорость до 400 километров в час, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 15 мая в 11:16
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика

Глава оперативного управления МВД уходит в отставку

Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей

Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в похищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Политика

FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста

Обновлено в 02:31
Политика

Помпео назвал три точки сближения России и США

Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют.
Обновлено вчера в 21:42
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Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре

Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс № 5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.
Обновлено в 02:10
Происшествия

В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

В Рязанской области задержали очередных автомобильных мошенников. Они продавали комплектующие из Европы по низким ценам.
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Пугачева стала главной звездой на вечеринке Юдашкиных

Ни для кого не секрет, что супруга телеведущего Максима Галкина давно дружит с семьей модельера Валентина Юдашкина.
Обновлено в 00:26
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