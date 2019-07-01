Происшествия
Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в ЧечнеГоворит Москва вчера в 13:52
Рамзан Кадыров заявил, что считает того, кто напал и убил представителя МВД террористом. Также он выразил соболезнования родным погибшего. «Если кто-то выбирает иной путь — путь террора, ответные меры будут в высшей степени жёсткими», — говорится в публикации главы Чечни в Telegram.
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«Говорят, террористам нужно предложить чашку кофе»: Кадыров прокомментировал нападение в Чечне
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