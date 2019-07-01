Происшествия

Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в ЧечнеГоворит Москва вчера в 13:52

Рамзан Кадыров заявил, что считает того, кто напал и убил представителя МВД террористом. Также он выразил соболезнования родным погибшего. «Если кто-то выбирает иной путь — путь террора, ответные меры будут в высшей степени жёсткими», — говорится в публикации главы Чечни в Telegram.
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Кадыров видит западный след в нападении на полицейского с ножом

Московский Комсомолец00:48

Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью полицейского в Чечне

RT на русскомвчера в 15:10

Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне

Говорит Москвавчера в 13:52

Кадыров отреагировал на нападение на пост полиции в Чечне

Lenta.ruвчера в 13:44

Кадыров выразил соболезнования семье погибшего в Чечне полицейского

РБКвчера в 13:44

«Новшество Запада»: Кадыров о убийстве сотрудника МВД в Чечне

Газета.Ruвчера в 13:35

«Говорят, террористам нужно предложить чашку кофе»: Кадыров прокомментировал нападение в Чечне

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 12:56
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:09, Вашингтон
Общество

Обнародовано скандальное расследование Голунова

Журналист Иван Голунов, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков, а затем отпустили, опубликовал расследование о похоронном бизнесе в Москве.
Обновлено вчера в 16:43
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

Обновлено вчера в 10:07
Политика

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

Обновлено вчера в 12:05
Происшествия

На Урале пропала девушка в купальнике и ветровке

Обновлено в 01:14
Технологии

Названы компьютеры равные PlayStation 5 по мощности

Компания Sony уже достаточно давно анонсировала свою новую игровую консоль, условную PlayStation 5. Но не смотря на это до сих пор нам мало что известно о ее внутренностях.
Обновлено в 01:07
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Политика

Михаил Дегтярев попал в «школу губернаторов»

Депутат Госдумы из Самары, бывший лидер реготделения ЛДПР Михаил Дегтярев попал в новый набор "школы губернаторов" — программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва, пишет РБК.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено вчера в 18:45
Общество

«Роскачество» проверило мультизерновой хлеб

Обновлено в 01:46
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Обновлено вчера в 13:42
Политика

США могут ввести пошлины на товары из Евросоюза на $4 млрд

Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд, говорится в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 20:08
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено вчера в 10:07
Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новой ракеты системы ПРО

Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:46
Происшествия

В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия

Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
Обновлено в 01:32
Общество

Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ

Оклад, составляющий базовую часть зарплаты учителей, могут приравнять к МРОТ.
Обновлено вчера в 20:36
Политика

Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено 30 июня в 13:29
Политика

Китай призвал арестовать участников штурма заксобрания Гонконга

Правительство КНР выразило поддержку властям и полиции Гонконга, а также призвало привлечь к уголовной ответственности демонстрантов, участвовавших в штурме Законодательного собрания.
Обновлено в 01:08
Политика

Большинство лондонцев поддерживают легализацию марихуаны, показал опрос

Больше половины опрошенных жителей Лондона поддерживают легализацию потребления каннабиса среди взрослых, свидетельствуют данные опроса, проведенного консалтинговой организацией Volteface и британским изданием Evening Standard.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Обновлено вчера в 18:28
Армия и оружие

Трамп планирует оставить разведывательные подразделения в Афганистане

Обновлено в 01:36
Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия

Истребитель ВВС Индии «потерял» топливный бак во время полета

Легкий многоцелевой истребитель Tejas военно-воздушных сил Индии во вторник непроизвольно сбросил дополнительный топливный бак во время полета в южном штате Тамилнад, сообщили журналистам в пресс-службе ВВС.
Обновлено в 01:54
Политика

В Италии нарисовали трактором портрет князя Владимира к визиту Путина

Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий вместо холста и красок трактор и огромное поле, нарисовал крестителя Руси князя Владимира, приурочив работу к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке

Обновлено вчера в 15:04
Общество

Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Космос

Россия запустит «космические парусники» для изучения Солнца

Аппараты получили название «Ярило» и были разработаны совместно с Физическим институтом имени Лебедева РАН (ФИАН), который создал для них полезную нагрузку для изучения Солнца в рентгеновском диапазоне.
Обновлено вчера в 21:47
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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