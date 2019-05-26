Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во ФранцииРИА Новости 00:25

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал избиение корреспондента RT полицейским во Франции. Ранее телеканал сообщил, что во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов".

Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во Франции

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