Происшествия
Кадыров прокомментировал нападение на корреспондента RT во ФранцииРИА Новости 00:25
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал избиение корреспондента RT полицейским во Франции. Ранее телеканал сообщил, что во французской Тулузе полицейский избил дубинкой корреспондента RT France во время демонстрации "желтых жилетов".
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Здоровью журналиста RT France, избитого полицейским в Тулузе, ничего не угрожает
Вести.Ruвчера в 21:05
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