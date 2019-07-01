Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким полицейского, погибшего в результате нападения мужчины на контрольно-заградительный пост в Чечне.

Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью полицейского в Чечне

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Общество В Мексике город Гвадалахара засыпало метровым слоем града Мексиканский город Гвадалахара оказался погребен под слоем льда после сильного града. Об этом сообщило издание Economista.

Авто Бюджетный кроссовер Jetta VS5 оказался полноприводным Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.

Общество Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.

Происшествия ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии "Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.

Экология В Тулуне и Тулунском районе остаются подтопленными 143 улицы Подтопленными в городе Тулуне и Тулунском районе Иркутской области остаются 143 улицы и три автозаправочных станции, сообщает ГУМЧС региона.

Происшествия Навального арестовали на 10 суток Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Авто GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.

Хоккей Бобровский официально стал голкипером «Флориды» Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» объявил о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.

Авто 16 главных новинок второго полугодия 2019 Кто-то ждет (и дождется!) российской премьеры Suzuki Jimny или Jeep Gladiator – первого пикапа в современной истории американской марки.

Политика Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Политика В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.

Происшествия В Москве уборщица прогнала белого медведя веником Сотрудница Московского зоопарка сумела прогнать выбежавшего к ней белого медведя.

Политика Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с Зеленским Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.

Космос Ученые объяснили, чем для людей обернется первый контакт с пришельцами «СМИ любят манипулировать сознанием людей, сообщение о первом контакте с пришельцами может быть выдано за фейк или же спровоцировать панику в обществе», – рассказал эксперт.

Армия и оружие «Армату» в США назвали неконкурентоспособной Россия временно отказалась от планов по экспорту танка Т-14 «Армата» из-за его высокой цены.

Политика Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.

Здоровье Томичей просят помочь юноше с лейкозом Томичей просят помочь юноше с лейкозом Помощь требуется 17-летнему Владу с диагнозом "острый промиелоцитарный лейкоз".

Политика Кравчук призвал власти Украины к прямому диалогу с Россией Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что минский процесс — неэффективный вид переговоров.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Экономика В России предупредили о росте цен на мясо В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.