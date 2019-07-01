Происшествия

Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью полицейского в ЧечнеRT на русском вчера в 15:10

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким полицейского, погибшего в результате нападения мужчины на контрольно-заградительный пост в Чечне.
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Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью полицейского в Чечне

RT на русскомвчера в 15:10

Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне

Говорит Москвавчера в 13:52

Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского

Российская газетавчера в 13:37

Кадыров выразил соболезнования семье погибшего в Чечне полицейского

РБКвчера в 13:44

Кадыров отреагировал на нападение на пост полиции в Чечне

Lenta.ruвчера в 13:44

«Новшество Запада»: Кадыров о убийстве сотрудника МВД в Чечне

Газета.Ruвчера в 13:35

«Говорят, террористам нужно предложить чашку кофе»: Кадыров прокомментировал нападение в Чечне

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 12:56
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Представители FAW-Volkswagen рассекретили первый кроссовер своего суббренда Jetta VS5.
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Общество

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В России с 1 июля поменялись правила продажи «молочки» в супермаркетах.
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Общество

Красноярские спасатели рассказали, почему топит Канск

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Общество

Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение

Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено вчера в 20:47
Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Экология

В Тулуне и Тулунском районе остаются подтопленными 143 улицы

Подтопленными в городе Тулуне и Тулунском районе Иркутской области остаются 143 улицы и три автозаправочных станции, сообщает ГУМЧС региона.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток

Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 12:43
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Хоккей

Бобровский официально стал голкипером «Флориды»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» объявил о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.
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16 главных новинок второго полугодия 2019

Кто-то ждет (и дождется!) российской премьеры Suzuki Jimny или Jeep Gladiator – первого пикапа в современной истории американской марки.
Обновлено вчера в 23:03
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В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что в случае нападения со стороны США Тегеран уничтожит Израиль.
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Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским.
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В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
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«СМИ любят манипулировать сознанием людей, сообщение о первом контакте с пришельцами может быть выдано за фейк или же спровоцировать панику в обществе», – рассказал эксперт.
Обновлено вчера в 05:39
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Россия временно отказалась от планов по экспорту танка Т-14 «Армата» из-за его высокой цены.
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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что минский процесс — неэффективный вид переговоров.
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Обновлено 30 июня в 23:03
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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