Происшествия
Кадыров выразил соболезнования в связи с гибелью полицейского в ЧечнеRT на русском вчера в 15:10
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным и близким полицейского, погибшего в результате нападения мужчины на контрольно-заградительный пост в Чечне.
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«Говорят, террористам нужно предложить чашку кофе»: Кадыров прокомментировал нападение в Чечне
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 12:56
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В Тулуне и Тулунском районе остаются подтопленными 143 улицы
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Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал «эмоциональной историей» конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским.
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Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
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В России предупредили о росте цен на мясо
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