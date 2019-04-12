Политика
Кадыров призвал простить Чечне долги за газРИА Новости вчера в 19:04
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале прокомментировал решение Верховного суда республики об отмене списания с населения задолженности за газ. По его словам, во время войны газопроводные сети были практически разрушены, республика понесла огромные потери.
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Газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов. Полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа, не хватало служб, которые следили за исправностью коммуникаций.
— Рамзан Кадыров, российский политикREGNUM вчера в 13:31
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Р. Кадыров: Настало время всерьёз разобраться с приписываемыми Чечне долгами за газ
Чеченская Республика Сегоднявчера в 12:56
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Футбол
«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом
«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.
Обновлено в 03:03
Политика
Литва отозвала посла из России после угроз
«Посол отзывается для консультаций из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в „деле 13 января“», — цитирует «Интерфакс» пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене.
Обновлено вчера в 12:47
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Политика
Парубий назвал Зеленского модернизированной версией Януковича
Спикер Рады Андрей Парубий назвал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского модернизированной версией бывшего главы государства Виктора Януковича.
Обновлено в 03:18
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Аваков сообщил о возможном допросе Порошенко по коррупционным делам
Как сообщает УНИАН, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил журналистам о возможном вызове на допрос нынешнего украинского лидера Петра Порошенко в случае его проигрыша на президентских выборах Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
В Благовещенске ребенок попал в больницу после нападения стаи собак
Девятилетний мальчик попал в больницу после нападения стаи бродячих собак в Благовещенске, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей УМВД по Амурской области Инна Карташова.
Обновлено в 01:09
Авто
На Красной площади заметили кабриолеты Aurus
На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено вчера в 10:32
Экономика
Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру
Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
Обновлено в 02:41
Гаджеты
Mi MIX 4 может стать первым складным смартфоном Xiaomi
Новая утечка сообщает, что первым гибким гаджетом китайского производителя станет Mi MIX 4. Xiaomi Mi MIX 4 появился на странице Alipay в Китае, где уже раньше анонса были обнаружены такие топовые устройства, как OPPO Reno, Huawei P30, Mate X. Страница Alipay указывает, что смартфон Mi MIX 4 получит двойной складной дисплей и 60-мегапиксельную камеру.
Обновлено в 04:05
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Пока в публичном доступе находится только предыдущая, третья, версия ОС – более новая будет доступна для скачивания в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 06:35
Футбол
Кейн выбыл до конца сезона из-за травмы голеностопа
По данным The Telegraph, форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн пропустит ближайшие три месяца из-за травмы.
Обновлено в 04:08
Космос
Спутник «Ямал-601» запустят на орбиту в конце мая
Ранее замгендиректора по внешнеэкономической деятельности Центра имени М. В. Хруничева (предприятие - изготовитель ракет "Протон-М") Андрей Панкратов сообщал, что запуск российского спутника связи "Ямал-601" запланирован на весну 2019 года.
Обновлено 10 апреля в 14:02
Культура
Скончался лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Ушел из жизни лидер российской панк-группы «Соломенные еноты» Борис Белокуров, известный под псевдонимом Борис Усов.
Обновлено в 00:21
Политика
Новые назначения и увольнения произошли в правительстве Дагестана
Премьер-министр региона Артём Здунов подписал распоряжения о двух назначениях и одном увольнении, передаёт 12 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:45
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
В Казани группа подростков избила сверстника
Обновлено в 02:52
Общество
Новый аэропорт Саратова планируют открыть раньше срока
Обновлено в 01:31
Футбол
Кроос намерен покинуть «Реал» летом
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 03:36
Игры
Ubisoft извинилась за гомофобный сленг в The Division 2
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны
Елизавета II готовит Кейт Миддлтон к принятию короны Супруга принца Уильяма в скором времени может стать королевой.
Обновлено в 03:08
Общество
Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год
Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.
Обновлено в 02:44
Спорт
Самарин провалил короткую программу на командном ЧМ
Американский фигурист Нэйтан Чен одержал победу в короткой программе на командном чемпионате мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия
Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля
«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Калви до 14 июля 2019 года», — заявила она.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Кино
Глава студии Marvel рассказал о сериалах «ВандаВижен» и «Сокол и Зимний солдат»
Официальное название получил и сериал с Энтони Макки и Себастианом Стэном. Проект будет называться просто — «Сокол и Зимний солдат».
Обновлено в 03:53
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Интернет
В WhatsApp добавили новую функцию
Функция «Режим игнорирования архивных чатов» позволит пользователю оставаться в группе, однако не отвлекаться на уведомления о новых сообщениях.
Обновлено в 02:24
Космос
Исследователи наблюдают образование магнетара
Исследователи из Университета Арканзаса определили вспышку рентгеновского излучения из галактики, находящейся примерно в 6,5 миллиардах световых лет, что согласуется со слиянием двух нейтронных звезд с образованием магнетара - большой нейтронной звезды с чрезвычайно мощным магнитным полем.
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
Силовики задержали главу Бабаюртовского района Дагестана
Сотрудники спецслужб в Дагестане задержали главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева, сообщил информагентству источник в силовых структурах республики.
Обновлено в 03:10