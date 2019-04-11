Политика

Кадыров призывает простить Чечне долги за газАргументы недели 00:40

Глава Чечни Рамазан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда, который отменил постановление Заводского районного суда Грозного о списании задолженности за газ в размере более 9 млрд рублей.
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Рамзан Кадыров
Газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов. Полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа, не хватало служб, которые следили за исправностью коммуникаций.
— Рамзан Кадыров, российский политикREGNUM вчера в 13:31

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