Политика
Кадыров призывает простить Чечне долги за газАргументы недели 00:40
Глава Чечни Рамазан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда, который отменил постановление Заводского районного суда Грозного о списании задолженности за газ в размере более 9 млрд рублей.
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Газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов. Полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа, не хватало служб, которые следили за исправностью коммуникаций.
— Рамзан Кадыров, российский политикREGNUM вчера в 13:31
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Р. Кадыров: Настало время всерьёз разобраться с приписываемыми Чечне долгами за газ
Чеченская Республика Сегоднявчера в 12:56
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Армия и оружие
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Интернет
Telegram запустила тестирование блокчейн-платформы
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Обновлено вчера в 15:39
Политика
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Обновлено вчера в 09:38
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Певица удивила подписчиков странным нарядом На днях в Сети стала распространяться новость о том, что звезда российской эстрады Алсу разводится с мужем Яном Абрамовым.
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Происшествия
В Волгограде маршрутка насмерть сбила мужчину на остановке
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Шоу-бизнес
Ксения Бородина и Курбан Омаров заявили о «расставании»
В последнее время Ксении Бородиной часто приписывают проблемы в отношениях с мужем Курбаном Омаровым.
Обновлено в 02:01
Наука
Мыши на МКС начали бегать кругами
Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
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Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
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Как сообщает "Интерфакс", Минпросвещения считает необходимым ограничить посещение образовательных организаций "детьми, не прошедшим обследование на инфекционные заболевания и вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний".
Обновлено вчера в 10:07
Хоккей
Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф
Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
Обновлено в 01:51
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Ожидания по росту реальных доходов в 2019 году сохранены на уровне 1%, следует из обновленного в апреле прогноза социально-экономического развития до 2024 года (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Экономика
В России создан банк для Роскосмоса
Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 01:52
Политика
Клинтон пожелала Ассанжу ответить за содеянное
Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен ответить за то, что сделал.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Транспорт
Пассажиров предупредили о задержках поездов на Ярославском направлении
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Экономика
Почти все финансовые активы РФ сосредоточены в руках 3% населения
По данным «Коммерсанта», аналитики выяснили, что в руках 3% богатого населения России сосредоточены почти все богатства страны.
Обновлено в 02:28
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских
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Обновлено вчера в 10:47
Политика
Казахстан ответил на предложение вывести Байконур из аренды России
Комментарий ведомства последовал в ответ на заявления вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Марата Нургожина, который в четверг сообщил о том, что «вопрос о поэтапном выводе города Байконур из аренды стоит на повестке дня для Казахстана».
Обновлено вчера в 15:22
Общество
МВД хочет расширить сеть камер видеонаблюдения в общественных местах
"Необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов сконцентрировать усилия власти на качественном и количественном расширении сети камер видеонаблюдения в общественных местах", - приводит пресс-служба МВД слова Горового.
Обновлено вчера в 22:22
Футбол
РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги
Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
Обновлено вчера в 07:51