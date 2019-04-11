Кадыров призывает простить Чечне долги за газАргументы недели 00:40

Газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов. Полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа, не хватало служб, которые следили за исправностью коммуникаций.

Глава Чечни Рамазан Кадыров прокомментировал решение Верховного суда, который отменил постановление Заводского районного суда Грозного о списании задолженности за газ в размере более 9 млрд рублей.

Общество Челябинские аналитики посчитали стоимость квартир в котятах Выяснилось, что для покупки жилья стоимостью 1,5 миллиона рублей потребуется продать 23 котенка породы скотиш-фолд (шотландская вислоухая) – их стоимость составляет 65 тысяч рублей.

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Армия и оружие NI констатировал беспомощность США в Арктике Журнал The National Interest считает, что США не готовы защищать свои интересы в Арктике.

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Политика После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба» Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.

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