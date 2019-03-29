Происшествия

Виновник ДТП на Можайском шоссе сдался полиции после призыва КадыроваКоммерсантъ 05:34

Предполагаемый виновник аварии на Можайском шоссе в Москве с двумя погибшими Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своих соцсетях, который накануне призвал его добровольно сдаться полиции.
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Рамзан Кадыров
Как меня проинформировало руководство МВД по Чеченской Республике, Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы. Он пояснил, что был в шоковом состоянии и получил в аварии травму. Этим он объясняет свой поступок, который не красит мужчину, более того, является позорным.
— Рамзан Кадыров, российский политикРоссийская газета 05:50

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Виновник ДТП на Можайском шоссе Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни

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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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