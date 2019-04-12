Политика
Кадыров призвал списать Чечне долги за газBFM.ru 00:13
Накануне Верховный суд Чечни отменил решение нижестоящей инстанции о списании жителям Грозного задолженности за газ в размере более 9 млрд рублей. Этот долг образовался с 2007 по 2015 годы — то есть уже после окончания боевых действий в Чечне.
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Газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов. Полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа, не хватало служб, которые следили за исправностью коммуникаций.
— Рамзан Кадыров, российский политикREGNUM вчера в 13:31
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Р. Кадыров: Настало время всерьёз разобраться с приписываемыми Чечне долгами за газ
Чеченская Республика Сегоднявчера в 12:56
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:24, Ашберн
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Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко.
Обновлено в 03:57
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Обновлено в 04:02
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Здоровье
Областное правительство нашло 206 млн рублей на закупки для медцентра Тетюхина
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Обновлено в 04:10
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Туроператоры назвали самые популярные «космические» места России
Ассоциация туроператоров опубликовала рейтинг наиболее популярных у туристов «космических» мест России.
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Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира
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