Политика
Кадыров призвал простить Чечне долги за газРИА Новости 19:04
Компания "Газпром межрегионгаз Грозный", в свою очередь, подала на решение суда первой инстанции апелляционную жалобу. Кадыров в этой связи отмечал, что работа по взысканию задолженности по газу в регионе не приостанавливалась, а разговоры о "прощенных" девяти миллиардах рублей беспочвенны.
Читать в источнике
Оценить279
Газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов. Полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа, не хватало служб, которые следили за исправностью коммуникаций.
— Рамзан Кадыров, российский политикREGNUM 13:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Р. Кадыров: Настало время всерьёз разобраться с приписываемыми Чечне долгами за газ
Чеченская Республика Сегодня12:56
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 20:39, Ашберн
Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.
Обновлено в 17:51
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Футбол
Антон Миранчук: «Брат смог бы играть в „Атлетико“, через 5 лет он выиграет Лигу чемпионов»
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук в интервью Sport24 ответил на вопросы о перспективах брата Алексея Миранчука, с которым они вместе играют за красно-зеленых и сборную России.
Обновлено в 18:32
Футбол
Рэмзи, Виллиан, Феликс и Гедеш поспорят за звание игрока недели в ЛЕ
УЕФА объявил имена футболистов, претендующих на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 18:49
Происшествия
В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе
Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
На Украине пообещали новые проходы кораблей через Керченский пролив
Киев продолжит направлять корабли через Керченский пролив, поскольку отказ от прохода значил бы, что Украина отказывается от Азовского моря и своих территорий.
Обновлено в 19:53
Общество
Штраф за превышение скорости может быть увеличен в 6 раз
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за превышение скорости, об этом сказал во время общественных слушаний в Госдуме заместитель главы ГИБДД Олег Понарьин.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
В центре Варшавы неизвестный в маске убил прохожего ножом
По информации радиостанции, человек в маске нанёс прохожему несовместимые с жизнью ранения и скрылся с места преступления, бросив нож и сумку.
Обновлено в 14:52
Космос
Илон Маск снова запустил сверхтяжелую Falcon Heavy
Первый полет сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX состоялся в феврале 2018 года.
Обновлено в 19:16
Общество
Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги
В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено в 10:20
Происшествия
Фигурант дела Baring Vostok Кордичев полностью признал вину
В материалах суда говорится, что он полностью признал вину и дал показания против себя и других обвиняемых по уголовному делу.
Обновлено в 09:46
Наука
В СФУ открыт новый материал для белых светодиодов
Комбинации различных светодиодов дают возможность создавать любые цветовые оттенки.
Обновлено вчера в 02:51
Политика
Законопроект о надежном интернете в России приняли во втором чтении
Законопроект о надежном Рунете прошел второе основное чтение в Госдуме.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Источник: первую подлодку - носитель «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля
Первый носитель необитаемых подводных аппаратов "Посейдон" - атомная подлодка специального назначения проекта 09852 "Белгород" - будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.
Обновлено в 20:22
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Политика
Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
Обновлено в 20:05
Общество
Челнинка ездила за рулем с младенцем на руках и давала ребенку водить
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, где она едет за рулем автомобиля с младенцем на руках.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено в 16:00
Наука
Рак кишечника попробуют лечить витамином D
Сверхвысокие дозы витамина D могут замедлить рост рака кишечника, как предполагает новое исследование.
Обновлено вчера в 05:09
Армия и оружие
Турецкие СМИ назвали преимущества Су-57 над F-35
Турецкие СМИ сравнили особенности самолетов Су-57 и американского F-35, выявив ряд преимуществ у российского истребителя.
Обновлено в 15:04
Политика
В США призвали к пересмотру политики в отношении России
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
Обновлено в 19:35
Здоровье
В Греции родился ребенок от трех родителей
В Греции родился ребенок от трех родителей Европейские медики успешно провели сложнейшую процедуру.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Кедми назвал истинную цель прибытия на Украину «морских котиков»
Израильский аналитик Яков Кедми назвал беспрецедентным уровень военного присутствия США в районе Черного моря после прибытия на Украину американских «морских котиков».
Обновлено в 14:01
Общество
Россияне рассказали, что их раздражает на работе больше всего – исследование
Необоснованная критика, дополнительная нагрузка и собственные ошибки вошли в топ-3 списка факторов, которые портят россиянам настроение на работе, показало исследование сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:16
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
Энергетика
Нефтяники снизят цены на дизельное топливо
Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о том, что те вернут цены на летнее дизельное топливо к уровню октября 2018 года.
Обновлено в 11:48
Кино
Disney собирается запустить сервис потокового видео
Сервис потокового видео под названием Disney Plus собирается запустить компания Walt Disney Company.
Обновлено в 20:20
Футбол
Португалия стала ближе к России в рейтинге ассоциаций УЕФА
По итогам встреч плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на текущей неделе Португалия приблизилась к России в рейтинге Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:02
Экономика
Средняя стоимость полиса ОСАГО снизилась в I квартале на 4%
В I квартале 2019 года в России средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с таким же периодом прошлого года на 4% — с 5815 до 5560 рублей.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Сын Рудковской повторил шпагат Анастасии Волочковой
Подписчики остались в восторге от навыков Александра, усыпали его комплиментами, а некоторые фолловеры даже сравнили его с балериной Анастасией Волочковой, для которой шпагаты – ее визитная карточка.
Обновлено в 08:07