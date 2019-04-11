Политика
Кадыров призвал простить Чечне долги за газРИА Новости 19:04
Компания "Газпром межрегионгаз Грозный", в свою очередь, подала на решение суда первой инстанции апелляционную жалобу. Кадыров в этой связи отмечал, что работа по взысканию задолженности по газу в регионе не приостанавливалась, а разговоры о "прощенных" девяти миллиардах рублей беспочвенны.
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Газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов. Полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа, не хватало служб, которые следили за исправностью коммуникаций.
— Рамзан Кадыров, российский политикREGNUM 13:31
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Р. Кадыров: Настало время всерьёз разобраться с приписываемыми Чечне долгами за газ
Чеченская Республика Сегодня12:56
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Политика
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Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-глава Минобороны Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн в совместной статье для The Wall Street Journal призвали американские власти пересмотреть свою политику в отношении России.
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Энергетика
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Обновлено в 11:48
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Высоких оценок удостоилась работа еще одной россиянки, Алены Кочетковой.
Обновлено в 19:25
Кино
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За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
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Футбол
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Обновлено вчера в 19:02
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Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны — замкомандующего ВКС России Юрий Грехов в интервью газете Вооружённых сил России «Красная звезда» заявил, что близится к завершению разработка ЗРС С-500.
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Армия и оружие
Кедми назвал истинную цель прибытия на Украину «морских котиков»
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В Судане совершен военный переворот
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал произошедшее в Судане военным переворотом.
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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