Кадыров призвал простить Чечне долги за газРИА Новости 19:04

Газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов. Полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа, не хватало служб, которые следили за исправностью коммуникаций.

Компания "Газпром межрегионгаз Грозный", в свою очередь, подала на решение суда первой инстанции апелляционную жалобу. Кадыров в этой связи отмечал, что работа по взысканию задолженности по газу в регионе не приостанавливалась, а разговоры о "прощенных" девяти миллиардах рублей беспочвенны.

Авто Медведев утвердил правила автотюнинга Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.

Футбол «Реал» оценил Бэйла в 130 миллионов По информации источника, клуб оценил оценил 29-летнего валлийца в 130 миллионов евро.

Армия и оружие Первую подлодку для «Посейдонов» спустят на воду 23 апреля Первый носитель необитаемых подводных аппаратов «Посейдон» — атомная подлодка проекта 09852 «Белгород» — будет спущена на воду в Северодвинске 23 апреля.

Общество Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".

Общество Россиянка выиграла фотографический «Оскар» Высоких оценок удостоилась работа еще одной россиянки, Алены Кочетковой.

Политика Европарламентарий объяснил необходимость участия России в работе ПАСЕ Нидерландский европарламентарий Тини Кокс, резолюция которого с предложением России направить свою делегацию в ПАСЕ была принята в среду, считает, что для Москвы оставаться в стороне от работы ассамблеи - "уже не вариант".

Экономика «Ъ» узнал об утечке черного списка клиентов по антиотмывочному закону В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.

Армия и оружие Сердюков возглавил группировку войск России в Сирии Группировку российских войск в Сирии возглавил командующий воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Андрей Сердюков, сменив занимавшего этот пост на протяжении нескольких последних месяцев главнокомандующего воздушно-космическими силами (ВКС) генерала Сергея Суровикина.

Экономика Uber раскрыл убытки совместного предприятия с «Яндексом» Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.

Культура Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24» Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".

Армия и оружие Скоростной корабль с боевым комплектом разработали в России Советник генерального директора КГНЦ Валерий Поляков рассказал, что созданный специалистами отделения военного кораблестроения корпус боевого надводного корабля океанской зоны обладает уникальными способностями.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Политика Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, так как становится "уязвимым" из-за угроз после вердикта суда по "делу 13 января" и расследования дела о коррупционном скандале во время выдачи виз при бывшем после.

Происшествия В Эквадоре задержали соратника Ассанжа По словам главы МВД, соратник Ассанжа был задержан в аэропорту, когда пытался улететь в Японию.

Космос В НАСА рассказали, кого берут в астронавты Какими качествами должны обладать кандидаты в астронавты, чтобы получить возможность полететь в космос, рассказала представитель Космического центра НАСА имени Джонсона Брэнди Дин.

Армия и оружие Кедми назвал истинную цель прибытия на Украину «морских котиков» Израильский аналитик Яков Кедми назвал беспрецедентным уровень военного присутствия США в районе Черного моря после прибытия на Украину американских «морских котиков».

Хоккей Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса» Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

Авто Кроссоверы Haval H6 и H2 с новым логотипом появились в России Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.

Экономика Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.

Общество ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.

Политика Госдума приняла во втором чтении проект об устойчивости Рунета Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе рунета.

Экономика Экономисты сравнили долю финансовых активов у бедных и богатых россиян «Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения», — рассказали экономисты «Коммерсанту» об итогах своего исследования.