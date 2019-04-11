Политика
Кадыров призвал простить Чечне долги за газРИА Новости 19:04
Компания "Газпром межрегионгаз Грозный", в свою очередь, подала на решение суда первой инстанции апелляционную жалобу. Кадыров в этой связи отмечал, что работа по взысканию задолженности по газу в регионе не приостанавливалась, а разговоры о "прощенных" девяти миллиардах рублей беспочвенны.
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Газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов. Полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа, не хватало служб, которые следили за исправностью коммуникаций.
— Рамзан Кадыров, российский политикREGNUM 13:31
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Р. Кадыров: Настало время всерьёз разобраться с приписываемыми Чечне долгами за газ
Чеченская Республика Сегодня12:56
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Армия и оружие
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Общество
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В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
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Россиянка выиграла фотографический «Оскар»
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Политика
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Армия и оружие
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Экономика
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Uber учитывает финансовые результаты СП по методу долевого участия (equity method investment), компания владеет 38% в совместном предприятии.
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Культура
Кинокритик Долин уволился из ВГТРК из-за сюжета «России 24»
Известный кинокритик Антон Долин уволился из ВГТРК из-за выхода сюжета на телеканале "Россия 24" о его критике относительно фильма "Балканский рубеж".
Обновлено в 10:51
Общество
Россияне рассказали, что их больше всего раздражает на работе
Меньше всего россиян на работе раздражают успехи коллег (1 процент).
Обновлено в 21:27
Армия и оружие
Скоростной корабль с боевым комплектом разработали в России
Советник генерального директора КГНЦ Валерий Поляков рассказал, что созданный специалистами отделения военного кораблестроения корпус боевого надводного корабля океанской зоны обладает уникальными способностями.
Обновлено в 10:31
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Общество
Гороскоп на 12 апреля: Раки ищут приключения, Львы учатся сдержанности
Сегодня, 12 апреля, звезды предсказывают хороший, но суматошный денек.
Обновлено в 10:00
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
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Политика
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Обновлено в 17:51
Происшествия
В Эквадоре задержали соратника Ассанжа
По словам главы МВД, соратник Ассанжа был задержан в аэропорту, когда пытался улететь в Японию.
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Космос
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Какими качествами должны обладать кандидаты в астронавты, чтобы получить возможность полететь в космос, рассказала представитель Космического центра НАСА имени Джонсона Брэнди Дин.
Обновлено в 20:34
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Кедми назвал истинную цель прибытия на Украину «морских котиков»
Израильский аналитик Яков Кедми назвал беспрецедентным уровень военного присутствия США в районе Черного моря после прибытия на Украину американских «морских котиков».
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Хоккей
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Авто
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Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
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Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
Госдума приняла во втором чтении проект об устойчивости Рунета
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Обновлено в 04:32
Экономика
Экономисты сравнили долю финансовых активов у бедных и богатых россиян
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения», — рассказали экономисты «Коммерсанту» об итогах своего исследования.
Обновлено в 20:31
Политика
Порошенко в прямом эфире позвал Зеленского на дебаты
Президент Украины Петр Порошенко приехал в студию программы "Право на власть" на телеканале "1+1" и призвал своего оппонента, лидера первого тура выборов Владимира Зеленского начать там с ним дебаты, но тот отказался, сообщив, что находится на пути во Францию.
Обновлено в 20:05