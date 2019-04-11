Политика
Кадыров призвал простить Чечне долги за газРИА Новости 19:04
Компания "Газпром межрегионгаз Грозный", в свою очередь, подала на решение суда первой инстанции апелляционную жалобу. Кадыров в этой связи отмечал, что работа по взысканию задолженности по газу в регионе не приостанавливалась, а разговоры о "прощенных" девяти миллиардах рублей беспочвенны.
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Газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов. Полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа, не хватало служб, которые следили за исправностью коммуникаций.
— Рамзан Кадыров, российский политикREGNUM 13:31
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Р. Кадыров: Настало время всерьёз разобраться с приписываемыми Чечне долгами за газ
Чеченская Республика Сегодня12:56
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 23:41, Ашберн
Происшествия
Девять машин столкнулись на мосту под Владивостоком
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Космос
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На телеканале «Звезда» вышел материал о дополнительной защите танка Т-80БВМ. Речь идёт о навесных блоках динамической защиты.
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Экономика
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В "Коммерсанте" напомнили, что именно с начала периода Банк России начал рассылать черный список клиентов, и рассказали о механизме рассылки: при наличии подозрений в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма банк направляет информацию о клиенте в Центробанк, а ЦБ - в Росфинмониторинг.
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Космос
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Наука
Самые волосатые самцы приматов имеют самые маленькие яички
"Украшения", которыми самцы приматов обзавелись для привлечения внимания самок, нужны в основном для того, чтобы компенсировать маленькие яички, не позволяющие вырабатывать большое количество семенного материала.
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Здоровье
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Политика
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Обновлено в 21:41
Здоровье
Ученые назвали главный ночной симптом рака
Следует очень сильно насторожиться, если вместе с обильным ночным потоотделением есть следующие симптомы: одышка, кашель, боль, ощущение комка в груди, проблемы с кишечником, кровотечения, резкое похудение.
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Транспорт
Депутаты предлагают изменить скоростной режим
Депутаты предлагают ужесточить ответственность за нарушение скоростного режима.
Обновлено в 06:30
Хоккей
Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»
Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено в 13:23
Политика
«Единая Россия» проиграла все выборы глав муниципалитетов
По итогам состоявшихся 7 апреля в восьми регионах России выборов в органы местного самоуправления партия «Единая Россия» проиграла все выборы глав муниципалитетов.
Обновлено в 09:11
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Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено в 09:32
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки машин в Европу
АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом рассказала представитель компании в интервью Sputnik Германия.
Обновлено в 13:56
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Разработка зенитной ракетной системы нового поколения С-500 в скором времени завершится, заявил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - замкомандующего ВКС России Юрий Грехов.
Обновлено в 17:43
Общество
Челнинка ездила за рулем с младенцем на руках и давала ребенку водить
Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, где она едет за рулем автомобиля с младенцем на руках.
Обновлено в 12:20
Космос
Первый частный луноход потерпел крушение при посадке
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес
Глюкоза показала фото в полупрозрачном белье
Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза (32), опубликовала весьма горячее фото в Instagram.
Обновлено в 09:20
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Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Обновлено в 15:22
Футбол
Права на показ АПЛ перейдут от «Матч ТВ» к Okko
Права на показ АПЛ перейдут от "Матч ТВ" к Okko Rambler приобрел права на трансляцию в России АПЛ, сообщили "Ъ" три источника на рынке спортивных медиа.
Обновлено вчера в 19:02
Политика
Российские дипломаты посетили заключенного в США Романа Селезнева
Российские дипломаты посетили заключенного в США россиянина Романа Селезнева, приговоренного к 27 годам, как отметили в дипмиссии, условия содержания соотечественника по-прежнему остаются неоправданно жесткими.
Обновлено в 21:40
Армия и оружие
Скоростной корабль с боевым комплектом разработали в России
Советник генерального директора КГНЦ Валерий Поляков рассказал, что созданный специалистами отделения военного кораблестроения корпус боевого надводного корабля океанской зоны обладает уникальными способностями.
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Кино
Иэн Глен сыграет Бэтмена во втором сезоне «Титанов»
Иэн Глен («Игра престолов») сыграет Брюса Уэйна в грядущем втором сезоне сериала «Титаны».
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Политика
Литва отозвала посла в России из-за коррупционного скандала
МИД Литвы сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван, так как дипломату, имеющему статус специального свидетеля, может угрожать опасность в связи с расследованием дела о взятках при выдаче виз.
Обновлено в 19:20
Хоккей
Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено в 22:39
Политика
Рейтинг Путина среди электората растет
Респонденты «Левада-центра» представили, что в ближайшее воскресенье выборы президента России и 55% из них отдали свои голоса за нынешнего лидера Владимира Путина, сообщает «Интерфакс».
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