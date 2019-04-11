Политика

Кадыров призвал простить Чечне долги за газРИА Новости вчера в 19:04

Компания "Газпром межрегионгаз Грозный", в свою очередь, подала на решение суда первой инстанции апелляционную жалобу. Кадыров в этой связи отмечал, что работа по взысканию задолженности по газу в регионе не приостанавливалась, а разговоры о "прощенных" девяти миллиардах рублей беспочвенны.
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Рамзан Кадыров
Газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов. Полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа, не хватало служб, которые следили за исправностью коммуникаций.
— Рамзан Кадыров, российский политикREGNUM вчера в 13:31

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Кадыров призвал простить Чечне долги за газ

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Чеченская Республика Сегоднявчера в 12:56

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