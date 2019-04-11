Кадыров призвал простить Чечне долги за газРИА Новости вчера в 19:04

Газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов. Полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа, не хватало служб, которые следили за исправностью коммуникаций.

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