Политика
Рамзан Кадыров призвал простить Чечне долги за газКП - Северный Кавказ (Ставрополь) 01:00
В начале этого года Заводской суд Грозного постановил списать долги населения за газ на 9 млрд рублей как "безнадежные". Власти Чечни сочли такое решение справедливым. Компания "Газпром межрегионгаз Грозный" в ответ подала на решение апелляционную жалобу и оно было отменено.
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Газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов. Полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа, не хватало служб, которые следили за исправностью коммуникаций.
— Рамзан Кадыров, российский политикREGNUM вчера в 13:31
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Р. Кадыров: Настало время всерьёз разобраться с приписываемыми Чечне долгами за газ
Чеченская Республика Сегоднявчера в 12:56
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Экономика
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В последнее время Ксении Бородиной часто приписывают проблемы в отношениях с мужем Курбаном Омаровым.
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Британская полиция арестовала Джулиана Ассанжа
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Происшествия
Суд продлил домашний арест Майклу Калви до 14 июля
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета РФ и продлил на три месяца срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 03:25
Политика
Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции
Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено вчера в 09:57
Политика
Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском
Сторонники лидера Украины Петра Порошенко опубликовали еще одно видео о кандидате в президенты Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода
Обновлено вчера в 16:00
Путешествия
Туроператоры назвали самые популярные «космические» места России
Ассоциация туроператоров опубликовала рейтинг наиболее популярных у туристов «космических» мест России.
Обновлено в 00:55
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
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Обновлено вчера в 12:59
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
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Хоккей
Шайба Овечкина вывела «Вашингтон» вперед в серии с «Каролиной»
Казалось, что "столичные" уже в первом периоде решили все свои вопросы относительно победителя матча – в перые 20 минут игры хоккеисты "Кэпиталз" отправил в ворота "ураганов" три безответные шайбы: дубль на счету Никласа Бэкстрема, которому в одной из шайб ассистировал Евгений Кузнецов, а третий гол забил Александр Овечкин.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Украинский телеканал подаёт в суд на Порошенко за срыв эфира
Руководство украинского телеканала «1+1» намерено подать в суд на президента Петра Порошенко после того, как он неожиданно появился в эфире и устроил перепалку с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Нижнем Тагиле из-за хлопка метанола пострадал рабочий
На одном из промышленных предприятий Нижнего Тагила произошел хлопок паровоздушной смеси метанола без последующего горения.
Обновлено в 02:25
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ, пишут СМИ
Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года, когда Центробанк начал рассылать финансовым организациям черный список клиентов.
Обновлено в 02:19
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В Казани группа подростков избила сверстника
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Общество
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Обновлено в 03:05
Экономика
Forbes назвал основателя Uniqlo самым богатым японцем
Журнал оценил их суммарное состояние в $178 млрд против $186 млрд годом ранее. Первый магазин Uniqlo был открыт в 1984 г. в Японии.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
В Башкирии водитель «ВАЗа» погиб в столкновении с фурами
Обновлено в 01:21
Происшествия
Далай-ламу выписали из больницы
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Здоровье
Соевое молоко разрушило зубы четырехлетнего мальчика
Во вторник, 9 апреля, четырехлетнего мальчика Нонг Каа (Nong Kaa) доставили в клинику с резкой болью в зубах.
Обновлено в 03:08
Политика
Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено 10 апреля в 19:07
Театры
Названы победители театрального конкурса «Полюс. Золотой сезон»
По условиям конкурса, выигранные гранты победители потратят на оплату поездки в Магадан, а оставшиеся средства - на нужды своих театров.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Небензя не дал прервать свое выступление в Совбезе ООН
Василий Небензя, постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций, не позволил постпреду Германии, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено вчера в 07:30
Здоровье
Минпросвещения предложило не пускать в школу детей без прививок
Минпросвещения России предлагает ограничить посещение школ для детей, которые не прошли вакцинацию от опасных инфекций, следует из предложений министерства.
Обновлено вчера в 11:40