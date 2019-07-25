Общество

Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчикаREGNUM 01:51

У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев. Чеченский лидер пригласил его на работу, увидев видеозаписи в интернете, в которых мальчик рассказывает, как он мечтает охранять главу республики.
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Шрам, как у Поттера, болячки на локтях: Шестилетнего охранника Кадырова игрушечно экипировали

Царьград10:01

В окружении Кадырова рассказали о «службе» шестилетнего мальчика в его охране

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Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика

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В Чечне шестилетний мальчик стал охранником Кадырова

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Шестилетний мальчик устроился охранником к Кадырову

Lenta.ru03:52

Власти Чечни: шестилетний охранник Кадырова не возьмёт в руки настоящее оружие

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Рамзан Кадыров взял в охрану шестилетнего Магомеда-Эмина Газиева

Телекомпания Грозныйвчера в 16:07
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Общество

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Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр

В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.
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Если бы новички «Краснодара» были настолько хороши, то вряд ли бы переехали в Россию, наверное, поехали бы в большие европейские клубы.
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Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с пострадавшими от наводнения в Иркутской области.
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Умер народный артист России Анатолий Торопов

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Курс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Ольга Бузова пригласила подписчиков на свой последний концерт.
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«АвтоВАЗ» в третий раз с начала года поднимет цены

В январе все модели подорожали примерно на 3%, а в июле подорожали некоторые модели – в среднем на 1%. Решение поднять цены в августе после недавнего – июльского – повышения стало неожиданным, комментирует один из дилеров.
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Рамзан Кадыров
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Глава Чеченской Республики с 15 февраля 2007 года, премьер-министр Чеченской Республики, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», Герой Российской Федерации.
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