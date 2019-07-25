Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчикаREGNUM 01:51
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев. Чеченский лидер пригласил его на работу, увидев видеозаписи в интернете, в которых мальчик рассказывает, как он мечтает охранять главу республики.
Читать в источнике
Оценить137
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 13:14, Вашингтон
Происшествия
Женщину убили на детской площадке в Подмосковье
Мужчина убил ножом женщину на детской площадке в Раменском в присутствии ее ребенка и скрылся с места происшествия, ведется его розыск.
Обновлено в 11:20
Политика
Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.
Обновлено в 12:55
Общество
О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено вчера в 12:53
Политика
Экс-министра обороны Грузии задержали по делу о беспорядках в Тбилиси
Бывший министр обороны Грузии, лидер новой партии "Победившая Грузия" Ираклий Окруашвили задержан по обвинению в организации, руководстве и участии в насильственных действиях во время беспорядков на акции протеста в Тбилиси 20-21 июня, сообщили в МВД.
Обновлено в 13:05
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Общество
Суд постановил ликвидировать дом моды Sonia Rykiel
Дом моды Sonia Rykiel будет ликвидирован во решению суда Парижа, отклонившего все предложения о его перепродаже в рамках иска владельцев о защите от банкротства.
Обновлено в 12:21
Политика
Директор Российского энергетического агентства стал замглавы Минэнерго
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил заместителем главы Минэнерго директора Российского энергетического агентства Анатолия Тихонова.
Обновлено в 12:12
Политика
СБ Украины задержала российский танкер
Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Политика
Полиция установила автора видеоролика, где Зеленского сбивает фура
Национальная полиция Украины установила личность автора видеоролика, в котором тогда еще кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщает в четверг окружение президента.
Обновлено в 08:33
Общество
Американскую журналистку восхитил российский «Макдоналдс»
Обновлено в 11:49
Происшествия
Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области
Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
Обновлено в 10:22
Политика
Джонсон заявил, что Британия не готова к Brexit без сделки
Джонсон заявил, что в ближайшее время намерен активизировать переговоры по условиям Brexit и торговому соглашению с европейскими коллегами, а также усилить подготовку к возможному выходу из ЕС без заключения сделки.
Обновлено в 07:38
Спорт
США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ
Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34
Космос
Робота «Федора» могут отправить в открытый космос
Обновлено в 11:29
Авто
Автоваз напомнил о трёхдверной версии LADA Калина
Прототип Lada-11174 был создан в 2010 году на АвтоВАЗе, он представлял собой компактный трёхдверный хэтчбек, который мог бы стать заменой малолитражке «Ока», снятой с производства в 2008 году.
Обновлено в 08:39
Здоровье
Названы вызывающие рак хронические болезни
Врачи составили список хронических заболеваний, способных вызвать рак.
Обновлено в 04:48
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Обновлено в 02:11
Кино
Трейлер боевика «Гемини»: Уилл Смит пошел войной на Уилла Смита
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы
После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Директор сгоревшего лагеря в Хабаровском крае арестован
Солнечный районный суд Хабаровского края арестовал на два месяца директора палаточного лагеря Максима Кузнецова, в котором во время пожара погибли четверо детей.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес
Пластический хирург показал фото Миддлтон до и после операции
В Великобритании разразился нешуточный скандал после того, как известный пластический хирург Мунир Сомджи намекнул на то, что Кейт Миддлтон прибегает к бэби-ботоксу - популярной омолаживающей процедуре, при которой разглаживаются морщины на лице.
Обновлено в 08:55
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Игры
Oxygen Not Included выйдет из раннего доступа в конце июля
Oxygen Not Included появилась в раннем доступе Steam в мае 2017 года. Игрок должен управлять космической колонией на астероиде.
Обновлено в 11:19
Общество
В Петербурге подготовились к празднованию Дня ВМФ России
В Санкт-Петербурге подготовились к празднованию Дня Военно-морского флота России.
Обновлено в 09:48
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Экономика
Правительство ограничило участие иностранных компаний в производстве газовых турбин
Правительство обнародовало постановление, которое ограничивает возможность участие компаний с долей иностранного капитала свыше 50% в локализации в России производства газовых турбин мощностью 35-499 МВт.
Обновлено в 12:59