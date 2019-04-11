Кадыров предложил простить долг Чечни за газ на ₽9 млрдРБК 14:33

И теперь настало время всерьез разобраться и с приписываемыми Чечне долгами за газ. В первую очередь следует выяснить, каким образом и по каким параметрам определялась эта сумма задолженности.

«Во всем мире существует практика прощения долгов, в том числе межгосударственная», — напомнил он. В среду Верховный суд Чечни отменил решение районного суда о списании с населения задолженности за газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Грозный». Списать долги просила чеченская прокуратура.

Кадыров предложил простить долг Чечни за газ на ₽9 млрд

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