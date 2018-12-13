В четверг в эксклюзивном интервью телеканалу "Россия-24" глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в развитии Чечни можно было достичь более ощутимых успехов при условии выделения большего объема средств из федерального бюджета.

с чего всё началось

И еще больше, если бы нам не мешали. Правительство сократило федеральную целевую программу в республике. Нам тогда дали 75 миллиардов рублей, говорят, восстановили каркасы - запускайте заводы. А как мы запустим заводы, если нет оборудования, сырья?

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хотел бы увеличения финансирования своего региона со стороны федерального центра, а также указал на то, что чеченские власти сделали бы больше, если бы им не мешали. Он также рассказал, что Чечне не хватило 75 миллиардов рублей для запуска заводов.

Кадыров посетовал на нехватку средств в Чечне

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